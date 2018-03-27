Galaxy S6 за 14 000 рублей, доставка по России и другие новости SmartPrice

До недавнего времени в России использование программы трейд-ин при покупке техники не пользовалось особой популярностью, но все изменилось с появлением сервиса SmartPrice, который помогает выгодно и с максимальными удобствами сдать старый и купить новый смартфон. Те, кто внимательно следят за нашим сайтом, уже наверняка успели воспользоваться услугами SmartPrice, как и тысячи других клиентов сервиса. AndroidInsider, как официальный информационный партнер SmartPrice, продолжает следить за развитием данной площадки в России (для наших читателей — промокод на скидку внизу статьи).

Что изменилось за последнее время?

Во-первых, с главной SmartPrice теперь можно попасть на специальную страницу, где собраны лучшие предложения недели. Это смартфоны от Samsung и Apple , которые уже есть в наличии, то есть приобрести их можно всего в пару кликов. И оплатить свой заказ онлайн прямо на сайте — еще одно важное нововведение.

Среди предложенных устройств можно найти смартфон на любой вкус и кошелек — от Samsung Galaxy S8 за 31 000 рублей до Galaxy S6 или A3 за 13-14 тысяч рублей. Причем это смартфоны в идеальном состоянии, без сколов и царапин, с фирменной упаковкой SmartPrice. За надежность устройств можно не беспокоиться, ведь после выкупа все смартфоны SmartPrice отправляются в аккредитованный у производителя сервисный центр для диагностики и устранения неполадок, если они имеются. Даже если с телефоном что-то случится, сервис предоставляет 90-дневную гарантию.

Мало того, что цены на смартфоны в SmartPrice дешевле, чем в любом другом магазине, так их можно сделать еще меньше. Речь идет о той самой программе трейд-ин, с помощь которой можно снизить цену до 40% (в зависимости от выбранной конфигурации смартфона и состояния вашего старого устройства). Так, если говорить о том же Galaxy S8, его конечная цена снизится почти в два раза, если сдать в трейд-ин старенький Galaxy S6. Достаточно нажать на кнопку «Получить скидку». Учитывая, сколько стоит новый смартфон, экономия получается серьезная.

Смартфонов стало еще больше

И это действительно так. В ассортименте SmartPrice появились топовые модели Galaxy S7 Edge, Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus, очень многие в состоянии «Как новый», то есть вообще без следов эксплуатации. Добавим к этому гарантированную защиту от подделок, которые наводнили почти 50% продаваемых на вторичном рынке смартфонов, восстановленных устройств и смартфонов, которые прошли через серьезный ремонт.

Доставка еще удобнее

Заказать себе новенький смартфон может покупатель из любого города России (недоступна только услуга трейд-ин, которая работает в Москве ). При этом предоплачивается только стоимость доставки, а полная оплата осуществляется уже после доставки и осмотра смартфона. Если вы заранее хотите узнать, как будет выглядеть именно ваш будущий смартфон, можно заранее запросить у SmartPrice его фото. Оплатить заказ курьеру можно банковской картой или наличным. Если в регионе происходит гарантийный случай, SmartPrice полностью оплачивает все расходы по доставке и на ваш выбор либо меняет смартфон на другой, либо возвращает деньги.

Сервис осуществляет доставку устройств и в СНГ, но по полной предоплате. Расчет стоимости доставки заранее производится оператором.

А еще хорошие новости есть?

Да. У SmartPrice уже более 4000 довольных клиентов, которые купили смартфоны с его помощью. Чтобы выбрать подходящий смартфон было еще проще, AndroidInsider.ru совместно с сервисом SmartPrice.ru запустил проект, где каждый может подобрать себе новый смартфон или обменять старое устройство при его наличии. А еще сервис сделал специальный промокод для наших читателей, который дает скидку 10% на любую покупку — при заказе просто введите промокод insider.