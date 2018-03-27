Самая быстрая клавиатура для геймеров: Gamdias Hermes P3 RGB

Сегодня мы тестируем самую быструю в мире игровую клавиатуру от Gamdias c низкопрофильными кнопками. Как все премиальные «клавы», модель Hermes P3 RGB имеет настраиваемую подсветку и программируемые клавиши. Стоит ли новинка заявленных 8490 рублей? По результатам наших тестов она заняла достойное место среди лучших клавиатур: стильная настраиваемая модель для тех, кто готов заплатить за нее довольно высокую цену. Преимущества Возможность настроить подсветку на любой вкус Возможность настройки 6 игровых профилей Режим игры отключает клавиши Windows Режим блокировки клавиатуры одним нажатием Режим моментальной записи макросов Недостатки Довольно высокая цена Всего две макро-клавиши Упаковка и комплект поставки

Поставляется клавиатура в стильной коробке из черно-белого картона, на которой производитель перечислил главные достоинства: низкий профиль клавиш, полный цветовой спектр подсветки, возможность настройки игровых профилей через ПО Gamdias Hera и наличие двух макро-клавиш.

Комплектация небогатая, в нее входит сама клавиатура и устройство-ключ для снятия клавиш. Руководства пользователя в наборе нет. Его можно скачать на официальном сайте. В нем есть инструкция на русском языке, что не может не радовать.

Внешний вид Первое, что привлекает внимание, когда клавиатура попадается на глаза — это благородный серо-черный цвет корпуса и приятный отблеск алюминиевой пластины под клавишами. Клавиши имеют нескользящее покрытие софт-тач, на котором почти не видны отпечатки пальцев.

Клавиатура достаточно компактна и, несмотря на небольшой вес (0,84 кг), весьма устойчива на столе. Ее крепко фиксируют прорезиненные накладки на подошве. Поэтому можно не переживать, что в разгар игры она сдвинется с места.

Hermes P3 RGB не громче своих офисных бюджетных собратьев. Матовые приятные клавиши с плавным ходом вполне годятся для комфортного набора текста. К тому же можно изменить угол наклона с помощью выдвигающихся ножек, что сделает работу с клавиатурой еще более удобной.

Кабель у клавиатуры мягкий, длиной 1,5 метра. Какая-либо оплетка отсутствует.

Низкий профиль

Особенность этой клавиатуры — клавиши с сокращенной в два раза высотой. Стандартная кнопка имеет свободный ход при нажатии около 4 мм. В Gamdias Hermes P3 RGB он сокращен до 3 мм, при этом расстояние срабатывания составляет всего 1,5 мм. Что это значит на практике? Что время прохождения сигнала от вашего мозга до компьютера сокращается на драгоценные доли секунд. Данная клавиатура реагирует чуть быстрее всех остальных. В игре от этого может зависеть жизнь и успех вашего персонажа.

Подсветка

Все клавиши имеют полноцветную RGB-подсветку. Также подсвечиваются индикаторы Num Lock, Caps Lock и Scroll Lock. На клавиатуре есть несколько встроенных режимов работы подсветки: волна, вращение, набегание, статическое/выключение освещения. Другие режимы можно настроить под себя через фирменное ПО Gamdias Hera. Из-за неравномерного распределения подсветки под клавишами намного четче подсвечены латинские символы. Кириллица «горит» хуже, так как символы тоньше и мельче.

Подсветив используемые в игре клавиши, вы значительно сократите время на поиск нужной кнопки во время битвы. Для домашнего использования, для ночных штурмов она весьма пригодится.

Gamdias Hermes P3 RGB — неплохое решение для офиса, если вы успеваете не только делать свою работу, но и в свободное от задач время играть. Возможность отключения подсветки и регулировка яркости с помощью клавиш позволит скрыть от строгой начальницы истинное назначение клавиатуры и ваши пристрастия геймера.

Функционал

На клавиатуре есть 6 настраиваемых клавиш, каждую из которых можно настроить на отдельный игровой профиль. Они скрываются под комбинацией клавиш Fn и цифровых кнопок с 1 до 6.

Большой минус, на который пришлось пойти компании Gamdias, чтобы создать компактную игровую клавиатуру, — это использовать минимум макро-клавиш. Но тем не менее, их тут две. Клавиши можно запрограммировать на комбинацию FN+G1/G2. Клавиатура обладает режимом моментальной записи макросов. Конечно, легко и просто настроить их через программу Gamdias Hera, но в случае срочной необходимости команды макроса можно записать прямо с клавиатуры. Активация записи — по сочетанию клавиш Fn и F9 Также есть особые комбинации, например, Fn+F11 отключает все клавиши. Нажатие Fn+Game Mode блокирует все кнопки Windows для того, чтобы избежать внезапного открытия программы при игре. Повторное нажатие названных команд разблокирует эти действия. Еще существует важная функция переключения между режимами WASD и клавишами направлений. Она регулируется комбинацией клавиш Fn+F4.

Программа Gamdias Hera

Отрегулировать все функции клавиатуры можно через ПО Gamdias Hera, которое можно скачать на официальном сайте производителя. В нем есть возможность настроить игровой профиль: подсветить нужные клавиши, задать свой световой эффект, установить звуковые эффекты или звуковой таймер определенным клавишам. Gamdias Hermes P3 RGB: технические характеристики Тип устройства

механическая клавиатура Интерфейс подключения

USB Количество клавиш

104 Ресурс работы клавиш

60 млн нажатий Особенности

регулируемая подсветка, низкий профиль и ход 3 мм Габариты/вес 472х167х21 мм / 0,84 кг Количество игровых профилей

6 Цена, руб.

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