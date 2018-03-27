Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы

Корпус в стиле iPhone и самые большие аккумуляторы среди флагманов 2018 года

Сколько китайского дизайнера не корми, он всё равно в сторону iPhone смотрит. Ещё год назад покупатели и производители смартфонов показывали пальцем на вырез-«чёлку» в экране iPhone X и приговаривали «срамота-то какая!», но в начале 2018 года Google научил новый Android приспосабливаться к работе с экранам с вырезами, а почти все китайские и тайваньские производители дружно кинулись «переосмыслять» дизайн американского смартфона в своих флагманах.

Первым капитулировал ASUS, а теперь стиль лицевой части Айфона повторил Huawei. И сделал это напрасно, потому что встречают по одёжке, а мантия iPhone X на Huawei P20 пришлась не по размеру и выглядит странно.

Дело в том, что в iPhone вырез сверху сделали для того, чтобы дотянуть дисплей до нижней кромки лицевой панели и избавиться от отступов, а Huawei сделали вырез сверху, но отступ снизу оставили на месте и внедрили в него сканер отпечатков пальцев. С одной стороны, хорошо, что этот сканер вообще есть, потому что распознавание лица в смартфонах до сих пор работает не идеально и им не всегда удобно пользоваться. С другой стороны, смириться с тем, что «безрамочность требует жертв» ещё можно, но в P20 и P20 Pro «жертвы» есть, а всесторонней безрамочности нет.

P20 (слева) и P20 Pro одинаковые с виду, но разные по многим параметрам

При этом, нужно отдать должное дизайнерам, даже при всех компромиссах в дизайне новые Huawei гораздо больше похожи на «смартфоны будущего», чем прошлогодние «безрамочники» наподобие Huawei Mate 10 Pro или LG G6. Да и в сравнении с пухлыми флагманами Sony 2018 года выглядят бодрее. Словом, хуавеевцы свою миссию выполнили — по дизайну с P20 и P20 Pro конкурировать может разве что iPhone X и новые Самсунги (S8/S9/Note8).

У меня две новости — хорошая и плохая. Начну с хорошей: Huawei сделали лучшие «безрамочники» по соотношению габаритов и ёмкости аккумулятора — при 7,65 мм толщины и 5,8 дюймах дисплея младший Huawei P20 вмещает целых 3400 мАч! Для сравнения, Samsung с трудом влепил 3000 мАч в 5,8 дюймов площади корпуса при 8,5 мм толщины, а Sony предлагают 3180 мАч в 5,7 дюймах в корпусе толщиной аж 11 мм! А старший Huawei P20 Pro — мечта всех, кто хотел флагман-долгожитель. Целых 4000 мАч в корпусе площадью 6,1 дюйма при 7,8 мм толщины! Для сравнения — iPhone X вместил в 5,8 дюймов при 7,7 мм толщины жалкие 2700 мАч.

Удивительное дело — в сравнении с P10 (справа) новый Huawei P20 изменился полностью, но остался похож на предшественника в общих чертах

А теперь плохая новость — ради таких показателей Huawei пришлось «ампутировать» из конструкции очень много полезного. Слота для карты памяти больше нет — довольствуйтесь встроенными 128 Гбайт. Разъёма для наушников тоже нет — используйте комплектный переходник с USB-C, а лучше — беспроводные наушники с кодеком aptX. Наконец, водозащита в P20 и P20 Pro тоже не такая брутальная, как у Samsung Galaxy S9 или Sony Xperia XZ2 (которые гарантировано не пропускают воду полчаса подряд на глубине до 1м), а более «гражданская» IP67 (кратковременное погружение на глубину до 1м), как и у iPhone X. Для того, чтобы уронить смартфон в воду, сказать «Ой!», достать его и продолжать использовать, а не для подводной съёмки.

Металлические боковины не просто выглядят скользкими — они и в самом деле такие

Всё остальное в корпусе Huawei P20/P20 Pro — категории «нравится — не нравится». Скользкие блестящие боковые грани — не нравятся, смартфон скользит в ладони, будто вы перед этим притрагивались к жирному куску мяса. Сканер на лицевой панели — нравится, это гораздо лучше, чем бесконечные извращения с перемещением сканера у Samsung или сканер у средней фаланги пальца на тыловой панели в новых Sony. Новые расцветки — очень нравятся! Чёрные Huawei выглядит одинаково скучно, но «полуночный синий» очень хорош и то и дело переходит в тёмно-изумрудный в зависимости от освещения, а цвет «хамелеон» ещё круче — смартфон хочется вертеть и разглядывать, как какой-нибудь драгоценный камень.

P20 Pro в цвете «хамелеон» выглядит пострясающе

А потом вы отвлекаетесь от игры цвета на задней крышке и видите, что с тыльной стороны корпуса Huawei P20 Pro на вас смотрят целых три (!) камеры. «Китайцы, должно быть, прикалываются», — подумаете вы, и будете не правы. Не прикалываются, а настроены абсолютно серьёзно и установили третий сенсор не просто так.

Три тыловые камеры — зачем?

Если вы видели профессиональных фотографов, вы знаете, что у них в комплекте к «тушке» фотоаппарата есть минимум два объектива, а чаще гораздо больше. Не потому, что они «фетишисты» или тюнингуют фотоаппарат, как юнцы обвешивают излишествами автомобиль, а потому, что разные объективы подходят для разного типа съёмок. Одни объективы умеют очень серьёзно увеличивать картинку (делать зум) — это полезно, к примеру, на спортивных мероприятиях и съёмке с большой дистанции. Другие объективы сверхширокоугольные — они полезны, когда нужно «впихнуть невпихуемое» и сфотографировать одним махом комнату, которая в обычный кадр не помещается. А ещё есть объективы для ночной съёмки, красивых портретов и других задач.

Пятикратный гибридный зум стоит того, чтобы городить ради него отдельную камеру

Раньше в смартфонах была одна тыловая камера и с ней всё было просто — может фотографировать, может не фотографировать. Затем большинство смартфонов получили вторую камеру для боке (замыливания фона в портретных фото) и гибридного (без потери качества) зума. В отдельных смартфонных (ASUS ZenFone 3 Zoom) вторая камера была именно зум-камерой, «дальнобойной» для максимального приближения кадра. В других (LG G6/V30 и др.) — широкоформатной, для съёмки больших столпотворений или огромных зданий без необходимости отбегать куда-нибудь далеко.

Так вот: из трёх камер в Huawei P20 Pro одна «простая», предназначена для средних планов и портретной съёмки, как это всегда было в смартфонах. Вторая — монохромная, снимает супер-чёткие ч/б фото днём и, что гораздо важнее, ночью (конструктивно мобильные камеры устроены так, что с одними и теми же характеристиками ч/б камера снимает лучше). А в оставшееся время помогает основной камере снимать лучше и расширяет её динамический диапазон (отвечает за чёткость снимка, пока цветная камера формирует цвет). Размытие фона в портретной съёмке — тоже её заслуга. И, наконец, третья камера — зум-камера, с изначальным троекратным увеличением относительно «простой» цветной камеры. А если нужно приблизить кадр без потери качества ещё сильнее, зум-камера подключает к работе ч/б сенсор (см. «гибридный зум») и увеличение становится пятикратным!

В итоге мы получаем смартфон, который одинаково хорошо снимает стандартные фото, хорошо справляется с портретной съёмкой и может значительно приблизить кадр без потери качества снимка, если такая необходимость появляется. Для полного счастья недостаёт широкоформатной камеры, как в LG, но её установят в следующем году зум-камеру и камеру общей специализации (телефото) выкидывать было бы глупо, а без монохромного сенсора стандартные фото стали бы менее качественными, а зум получился бы максимум трёхкратным, вместо пятикратного.

Свои лучшие камеры Huawei создаёт совместно с немцами из Leica

В «младшей» версии, Huawei P20, китайцы оставили телефото-камеру (снизили количество мегапикселей) и монохромный сенсор, но убрали «дальнобойный» зум-модуль.

И это только половина новшеств, потому что сами камеры в смартфонах тоже полностью новые и улучшенные. Во-первых, каждый отдельный пиксель в Huawei P20/P20 Pro огромен. И это важно, потому что чем крупнее пиксель, тем лучше смартфон снимает в пасмурную погоду и ночью и тем проще ему снимать качественные снимки днём в движении. Во-вторых, очень хорошая оптика (светосила f/1.6 в цветном объективе), которая нужна для того, чтобы максимально снизить количество цифрового шума («помех» или, как их называют «гороха») на фото. В-третьих, здоровенный цветной сенсор, который может работать в сверхшироком диапазоне ISO. Переводя на человеческий язык, камера умеет снимать в режиме «ночного видения», если есть такая необходимость.

Огромный диапазон ISO позволяет снимать фото практически в режиме «ночного видения»

Наконец, фронтальная камера тоже новая, аж с 24 мегапикселями. Не то, чтобы много мегапикселей были плюсом, но Huawei говорят, что матрица во «фронталке» теперь здоровенная, поэтому все мегапиксели пойдут на пользу, а автоматика в камере просчитана настолько, что теперь бьютификация (замазывание прыщей и шрамов на коже и улучшение физиономии с похмельной до голливудской) стала ещё умнее и не выглядит компьютерным вмешательством, а смотрится естественно.

Камера подстраивается под объекты, которые фотографирует, и выбирает один из 19 вариантов настроек

Для портретов на тыловую камеру алгоритмы умеют моделировать освещение, чтобы делать портреты с эффектом студийного фото, как это было в iPhone 8.

Чтобы владелец P20 не чувствовал себя героем анекдота «а сейчас мы попытаемся со всем этим взлететь», Huawei научил смартфоны (ещё со времён Mate 10 Pro) понимать, что они фотографируют и менять настройки в соответствии с типом фото. Целых 20 режимов с разными настройками — и для котиков, и для пейзажей, и для еды.

Внедрять анимодзи (смайлики-рожицы, которые повторяют за вами кривляния на камеру) Huawei не стал и, наверное, поступил правильно, потому что оцифрованные лица в том же Samsung Galaxy S9 почти не имеют сходства с человеком, лицо которого смартфон отсканировал, а городить сложные 3D-сканеры, как в iPhone — это отнимать ещё больше полезной площади экрана вырезом в верхней части.

Для портретов можно выбрать «студийное» освещение

Селфи камера хороша не только мегапикселями, но и новым бьютификатором для ретуши дефектов кожи

Но функции из рубрики «по приколу» в камере всё же есть — это объекты в дополненной реальности (цифровые звери/птицы, которых смартфон «фотошопит» в кадр фото/видео на лету и стикеры, чтобы дорисовывать себе ушки или усы в чатах знакомств.

Дисплеи разные, звук тоже

Если по части камер ещё можно спорить, нужны ли 40 мегапикселей или отдельная зум-камера в относительно недорогом P20, то по дисплеям и динамикам младшую версию китайского флагмана явно упростили.

Для P20 Pro Huawei раскошелился на яркий и качественный OLED-дисплей диагональю целых 6,1 дюйма, а за звук отвечают стереодинамики, откалиброванные совместно с Dolby. Точные замеры мы проведём, когда получим смартфон на тест, но уже сейчас можно сказать, что дисплей в Huawei P20 Pro более качественный, чем, скажем, IPS в Xiaomi Mi Mix 2 или OLED-матрица в Huawei Mate 10 Pro.

Звучит P20 Pro тоже внушительно — как минимум не хуже, чем Samsung Galaxy S9+, более басовито и, в целом, лучше, чем это делает iPhone 8 Plus. А вот P20 с монодинамиком музыкальным потенциалом не впечатляет — кажется, динамик в него переставили прямиком из P10. Достаточно громкий, но совершенно стандартный звук для рингтонов и просмотра YouTube на кухне.

Гораздо больше озадачивает то, что IPS-дисплей в Huawei P20, субъективно, по максимальному уровню яркости даже чуть уступает Huawei P10, который выдавал 600 кд/м2 яркости при 100% подсветки. В заявленные производителем 770 кд/м2 верится с трудом.

Прошлогодний процессор

Ничего нового, к сожалению — Huawei самоустранился от процессорной гонки вооружений ещё осенью, поэтому в смартфонах установлен всё тот же Kirin 970, знакомый нам по смартфонам Huawei Mate 10 Pro и Honor View 10. По уровню быстродействия этот чип ближе скорее к прошлогоднему Snapdragon 835 (Samsung Galaxy Note8, Nokia 8 и др.), чем к процессорам 2018 модельного года, с тем отличием, что в процессоре для смартфонов Huawei стоит отдельный чип-«завхоз», который следит за быстродействием Android и проводит профилактику, чтобы тот не «хворал» и не тормозил, а ещё готовит к запуску приложения и подбирает настройки камеры «на лету».

Конечно, запаса «мускулов» на будущее в новых Huawei меньше, чем в Sony Xperia XZ2 или Samsung Galaxy S9 (особенно в сравнении с Самсунгом), но прошлогодний Mate 10 Pro с этим же процессором, помнится, был заметно быстрее, чем флагманские и крутые Samsung Galaxy Note8 или, скажем, LG V30. Поэтому в 2018 году китайский «зверь-процессор», хоть и не бьёт рекордов производительности, всё равно выглядит круче, чем начинка любых смартфонов среднего класса.

Придраться можно разве что к прожороливости Kirin 970 в пиковой (игры либо куча открытых вкладок + что-нибудь скачиваем в браузере) нагрузке. И игры на Snapdragon 845/Exynos 9810 будут работать быстрее. Но в приложениях в 2018 году разница между перегруженным голосовыми помощниками и графическими эффектами Samsung Galaxy S9 с дисплеем Quad HD и чуть лучше оптимизированным Huawei P20 с дисплеем Full HD будет невелика.

Верите ли вы в китайские престижные флагманы?

Российские цены Huawei объявит позднее, но европейский P20 с 4/128 Гбайт памяти в переводе на рубли стоит 46 тысяч. В сравнении с только вышедшим Xiaomi Mi Mix 2s и его 30 тысячами «в базе» недёшево, но Xiaomi фотографирует хуже и водозащиты в нём нет, а главные его преимущества — экран без «чёлки» и более быстрый процессор. Правда, если говорить о «сером» рынке, в России можно достать настолько же быстрый и почти настолько же хороший по качеству тыловых камер Samsung Galaxy Note8 за 45-50 тысяч. Но если официальная российская цена будет такой же, вы получите смартфон, который фотографирует лучше, чем iPhone X (77 тысяч рублей минимум) и близок по качеству съёмки с Samsung Galaxy S9 (60 тысяч рублей), но работает от аккумулятора дольше и обходится дешевле в ремонте (если вдруг разобьёте дисплей).

Цена Huawei P20 Pro ещё менее гуманная — 64 тысячи рублей в переводе с евро за 6/128 Гбайт. Если исходить из того, что цены в России будут слабо отличаться, это всего на 2 тысячи дешевле, чем Samsung просит за Galaxy S9 Plus, у которого и дисплей Quad HD, и разъём для наушников есть, и слот для карты памяти, процессор быстрее, а камера в чём-то хуже, а в чём-то и лучше. Конечно, по времени работы от аккумулятора Самсунг рядом не стоял, фронтальная камера в нём заметно проще, тыловая тоже немного не дотягивает, но для успешных продаж в этом случае Huawei придётся выдержать испытание престижем. И именно этот вопрос веры в «китайский люкс», а не характеристики в табличке, самое важное в самых дорогих на сегодняшний день флагманах из Поднебесной.