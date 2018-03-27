DxOMark: Xiaomi Mi Mix 2S имеет одну из лучших камер на рынке

Двойная камера Xiaomi Mi Mix 2S, чья презентация состоялась сегодня утром, способна делать снимки на одном уровне с iPhone X. К такому выводу эксперты лаборатории DxOMark пришли по результатам проверки фотографических способностей новинки, суммарно оценив их в 97 баллов.

Камера Xiaomi Mi Mix 2S имеет два модуля: широкоугольный и телефото с разрешением 12 Мп и размерами сенсора 1/2,6 и 1/3,4 дюйма соответственно. Несмотря на то что эти показатели далеки от лидеров индустрии, забегая вперед, отметим, что с шумами новинка справляется лучше iPhone X.

Благодаря телефотообъективу Xiaomi Mi Mix 2S отлично чувствует себя при съемке портретных фотографий. Эксперты DxOMark высоко оценили способность камеры смартфона к определению глубины кадра и качественный эффект размытия фона за объектом съемки.

Xiaomi Mi Mix 2S / iPhone X Качество снимков, сделанных при использовании оптического приближения, по мнению экспертов DxOMark, также оказывается выше, чем у iPhone X. Впрочем, в таком режиме съемки начинает страдать автофокус камеры, то и дело меняющий точки фиксации.

Фотографии, сделанные при естественном освещении, выходят без аберраций и пересвеченности. А вот динамический диапазон оказался несколько ограничен по сравнению с флагманами конкурентов, чего явно не ожидаешь от устройства, которое производитель называет «улучшенной версией iPhone X».

В целом камера Xiaomi Mi Mix 2S работает весьма точно. Она прекрасно справляется с подстройкой баланса белого вне зависимости от условий съемки, хорошо передает цвета объектов, но имеет склонность к перенасыщению зеленых и синих оттенков при съемке растительности и неба.

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