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Флагманский смартфон Nokia 8 Sirocco вышел в продажу
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Флагманский смартфон Nokia 8 Sirocco вышел в продажу 

Ferra.ru 3 часа назад
Компания HMD Global начала продажи своего нового флагманского смартфона Nokia 8 Sirocco. На данный момент он появился в Китае по цене около 750 долларов США или 600 евро.
Европейские продажи должны начаться в апреле. Интересно, что официальная заявленная среднемировая розничная цена для Nokia 8 Sirocco составляет 749 евро. Но прежде чем бросаться заказывать смартфон в китайских онлайн-магазинах, стоит учитывать, что у китайской версии, традиционно, отсутствуют сервисы Google.
Анонс Nokia 8 Sirocco состоялся на выставке MWC 2018, которая прошла в Барселоне с 26 февраля по 1 марта. Название Sirocco дает отсылку к довольно хорошо известному премиальному телефону Nokia 8800 Sirocco, вышедшему в 2006 году. В нем использовалось сапфировое стекло, стальные панели и кожаный чехол шел в комплекте. На тот момент это была самая дорогая модель Nokia.
В литом корпусе Nokia 8 Sirocco используется сталь и стекло Corning Gorilla Glass 5. Он оснащается изогнутым 5,5-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением 2K, сканером отпечатков пальцев, основной двойной камерой 12+13 Мп с оптикой ZEISS и 2-кратным оптическим зумом, а также 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Режим Pro Camera позволяет выставлять полностью ручные настройки для каждой фотографии.
Аппаратной основой стал прошлогодний процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, причём слота для карточек microSD не предусмотрено. Аккумулятор обладает ёмкостью 3260 мАч с возможностью беспроводной зарядки по стандарту Qi.
Поддерживаются LTE, Wi-Fi (a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, NFC, GPC+ГЛОНАСС. Предусмотрена защита от воды и пыли на уровне IP67. Смартфон работает под операционной системой Android 8.0 Oreo. Размеры составляют 140,93 x 72,97 x 7,5 мм.
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