Xiaomi выпустила «умное» зеркало заднего вида

Компания Xiaomi представила свой очередной умный гаджет — автомобильное зеркало заднего вида Mi Smart Rearview Mirror. Устройство имеет встроенный сенсорный дисплей диагональю 6,86 дюйма и разрешением 1280х480 точек. Также здесь есть камера, обращенная на дорогу. В её основе лежит сенсор Sony IMX291. Максимальная диафрагма составляет f/1,8. Угол обзора — 150 градусов.

Устройство может выполнять роль видеорегистратора. Здесь есть датчики, благодаря которым осуществляется автоматическое сохранение видео до и после момента ДТП. Что гораздо важнее, гаджет поможет не попасть в это самое происшествие. У него имеются функции предупреждения о фронтальном столкновении FCW (Forward Collision Warning) и о выходе из полосы движения LDW (Lane Departure Warning). Также на зеркало можно вывести изображения с камеры заднего вида. Есть поддержка управления голосом. Цена новинки составляет $160.

Источник: Xiaomi

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