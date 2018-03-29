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Xiaomi выпустила «умное» зеркало заднего вида
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Xiaomi выпустила «умное» зеркало заднего вида 

Chip.ru 40 минут назад
Фото: Chip.ru
Компания Xiaomi представила свой очередной умный гаджет — автомобильное зеркало заднего вида Mi Smart Rearview Mirror. Устройство имеет встроенный сенсорный дисплей диагональю 6,86 дюйма и разрешением 1280х480 точек. Также здесь есть камера, обращенная на дорогу. В её основе лежит сенсор Sony IMX291. Максимальная диафрагма составляет f/1,8. Угол обзора — 150 градусов.
Устройство может выполнять роль видеорегистратора. Здесь есть датчики, благодаря которым осуществляется автоматическое сохранение видео до и после момента ДТП. Что гораздо важнее, гаджет поможет не попасть в это самое происшествие. У него имеются функции предупреждения о фронтальном столкновении FCW (Forward Collision Warning) и о выходе из полосы движения LDW (Lane Departure Warning). Также на зеркало можно вывести изображения с камеры заднего вида. Есть поддержка управления голосом. Цена новинки составляет $160.
Источник: Xiaomi
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