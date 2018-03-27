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Китайцы показали смартфон Moto G6
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Китайцы показали смартфон Moto G6 

Ferra.ru 4 часа назад
На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Moto G6, пока не представленный производителем официально.
В частности, на TENAA выложены живые фотографии Moto G6. Как видно по фото, Motorola осталась верна дизайну с круглым модулем основной камеры и сканером отпечатков пальцев на передней панели.
Согласно более ранним утечкам, Moto G6 получил 5,7-дюймовым дисплей с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), двойной основной 12+5 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп. Аппаратной основой Moto G6 стал процессор восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 450, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч. Размеры составляют 154,5 х 72,2 х 8,3 мм. Смартфон работает под Android 8.0 Oreo. Ориентировочная цена для Moto G6 составляет 240 долларов США.
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