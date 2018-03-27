Советы эксперта. Как пользоваться домашним Wi-Fi на максимальной скорости?

Wi-Fi дома — это очень удобно. Однако в разных точках квартиры и на разных устройствах скорость интернета может заметно отличаться. Как расположить роутер и обеспечить максимальную скорость? На вопросы «АиФ-Красноярск» отвечает Артем Пацкевич, технический директор красноярского филиала телеком-оператора «Дом.ru».

Совет 1. Меньше стен

Постарайтесь установить роутер так, чтобы стен между роутером и вашим устройством было как можно меньше. Если оборудование установлено в коридоре, а, к примеру, ноутбук — в дальней комнате через несколько стен, не стоит ждать безупречного сигнала. Установите оборудование как можно ближе к рабочему месту или в самой оживленной комнате, например, в гостиной. Кстати, материал стен тоже важен. Стена из гипсокартона даст минимум помех, а бетонная значительно снизит проходимость сигнала.

Совет 2. Располагаем правильно

Как и все радиосигналы, Wi-Fi не обтекает преграду, а проходит сквозь нее. Расположите роутер так, чтобы сигнал проходил не под углом, а напрямую к компьютеру или другому устройству, и перпендикулярно стене — это улучшит качество сигнала и радиус действия роутера.

Совет 3. Избегаем помех

Большинство роутеров работает на одной частоте — 2,4 Ггц. Радиоизлучение от самых простых бытовых устройств происходит на этой же частоте, поэтому не удивляйтесь, если, установив роутер вблизи холодильника, микроволновой печи и даже беспроводной мыши, вы не получите желаемое качество сигнала. Совет: не размещайте роутер вблизи электроприборов. Также на устройство влияет работа роутеров ваших соседей. Мы рекомендуем двухдиапазонный Wi-Fi роутер, который работает одновременно в 2 диапазонах частот — 2,4 и 5 ГГц. Основное преимущество такого устройства — отсутствие помех, стабильность Wi-Fi-соединения и высокая скорость. По сути это один роутер и сразу 2 Wi-Fi сети в квартире. Такое оборудование оптимально подойдет семьям, которые живут в многоквартирных домах с большим количеством домашних Wi-Fi сетей.

Совет 4. Выбираем тариф

Если вы выходите в интернет с нескольких устройств, помните: скорость между ними делится. Если у вас в квартире 5 устройств и тариф со скоростью до 10 Мбит/с, то на каждое устройство будет приходиться в среднем по 2 мегабита в секунду. Такой скорости хватит, чтобы проверить почту или пообщаться в мессенджере, но может быть недостаточно для просмотра фильмов онлайн или быстрого скачивания файлов. А если у вас 100 Мбит/с, то на каждое из 5 устройств будет приходить по 20 мегабит. В этом случае все члены семьи смогут пользоваться быстрым интернетом одновременно.