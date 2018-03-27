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Мини-тест оперативной памяти Ballistix Sport LT 4x 8GB DDR4-2400: солидная, но немного медленная
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Мини-тест оперативной памяти Ballistix Sport LT 4x 8GB DDR4-2400: солидная, но немного медленная 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Итоги теста Со своими 95 процентными пунктами из 100 возможных, протестированный нами набор особенно сильные свои качества продемонстрировал в такой отдельной зачетной дисциплине, как «Оснащение». Нам понравилось, что на протяжении всей проверки данная модель не проявила никаких серьезных недостатков и все её характеристики относятся по меньшей мере к среднему уровню. По нашей оценке соотношения цены и качества Ballistix Sport LT 4x 8GB DDR4-2400 (BLS4C8G4D240FSB) на момент проведения тестов тоже можно отнести к числу неплохих вариантов. Преимущества алюминиевый радиатор охлаждения общая емкость 32 Гбайт интегрированная поддержка XMP 2.0 хорошее соотношение цены и качества 10-летняя гарантия от производителя Недостатки нет Результаты тестирования Ballistix Sport LT grau 4x 8GB DDR4-2400 (BLS4C8G4D240FSB) Соотношение цена/качество Превосходно Место в общем рейтинге 5 из 20 Соотношение цена/качество: 92 Производительность (70%): 78.8 Оснащение (30%): 95 Результаты тестирования Поставьте оценку — 84% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Результаты тестирования Ballistix Sport LT grau 4x 8GB DDR4-2400 (BLS4C8G4D240FSB) СпецпредложенияИз Германии по разумной цене 9 720 ₽ Crucial 16GB DDR4 CT2K8G4DFS824A Kit 2400 8GBx2 DIMM 288pin single ranked 5 391 ₽ G.Skill Aegis 8GB DDR4 8GIS Kit 2400 CL15 (2x4GB) 9 660 ₽ Ballistix Sport LT Weiß 16GB DDR4 Kit 2400 (2x8GB) C16 BLS2C8G4D240FSC 4 560 ₽ Crucial 8GB DDR4 CT8G4DFD824A 2400 DIMM DR x8 unbuffered 10 669 ₽ G.Skill Ripjaws V 16GB DDR4 16GVRB Kit 3200 CL16 (2x8GB) Альтернативные варианты: Модули памяти для платформы AMD. Все результаты тестов 1. Kingston HyperX Predator 2x 8GB DDR4-3200 (HX432C16PB3K2/16) Общая оценка: 98.5 Соотношение цена/качество: 99 2. Corsair Vengeance LPX 4x 8GB DDR4-3600 (CMK32GX4M4B3600C18R) Общая оценка: 94.2 Соотношение цена/качество: 71 3. Corsair Vengeance LPX 2x 8GB DDR4-3000 (CMK16GX4M2B3000C15) Общая оценка: 94.2 Соотношение цена/качество: 100 4. Crucial Ballistix Sport LT grau 4x 8GB DDR4-2400 (BLS4C8G4D240FSB) Общая оценка: 83.7 Соотношение цена/качество: 82 5. Ballistix Sport LT grau 4x 8GB DDR4-2400 (BLS4C8G4D240FSB) Общая оценка: 83.7 Соотношение цена/качество: 92 Модули памяти для платформы AMD. Все результаты тестов Характеристики и результаты тестирования Ballistix Sport LT grau 4x 8GB DDR4-2400 (BLS4C8G4D240FSB) Соотношение цена/качество 92 Количество модулей в комплекте 4 Объем одного модуля 8 Гбайт Общий объем памяти 32 Гбайт Номинальная частота памяти 2.400 MHz Измеренная частота памяти — CAS Latency (CL) 16 тактов за цикл RAS Precharge Time (tRP) 16 тактов за цикл RAS-to-CAS Delay (tRCD) 16 тактов за цикл Row Active Time (tRAS) 39 тактов за цикл Минимальное напряжение 1,20 В Теплоотвод да Освещение — Высота 32,4 мм Версия Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming 5 BIOS F5 Версия AGESA 1.0.0.4a AIDA64: скорость чтения 36.121 Мбайт/с AIDA64: скорость записи 35.890 Мбайт/с AIDA64: скорость копирования 35.771 Мбайт/с AIDA64: латентность памяти 89,9 нс Целевая группа Обычные пользователи Читайте также: DDR3 против DDR4: какая оперативная память подходит геймерам больше?
Оперативная память DDR4: рейтинг лучших модулей DIMM для Intel за октябрь 2017 года Фото: компании-производители, CHIP.de
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