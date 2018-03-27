Спецслужбы США предостерегли от взлома iPhone

Крейг Федериги предостерег спецслужбы США от взлома iPhone

«Предоставление третьим лицам ключей для доступа к данным, записанным в память устройств пользователей, серьезно ослабит безопасность продукта, — приводит The New York Times слова Федериги. — То, о чем вы говорите, абсолютно немыслимо, поскольку клиенты не только доверяют нашим продуктам свои личные данные, но и ведут с их помощью бизнес и даже управляют важной для тысяч других людей инфраструктурой». Крейг Федериги , вице-президент Apple по разработке программного обеспечения, предостерег спецслужбы от попыток принудить компанию к нарушению частной жизни своих клиентов даже в интересах следствия. Заявление топ-менеджера стало ответом на доклад The New York Times о намерении властей США принять ряд законопроектов, обязывающих производителей электроники предоставлять ФБР ключи взлома своей продукции.

По данным The New York Times, представители правоохранительных органов США выступили перед членами Конгресса с предложением разработать ряд законодательных норм, обязывающих производителей электроники предоставлять ключи доступа к данным своих клиентов. Такой законопроект, по мнению экспертов, несет опасность бесконтрольного взлома устройств и серьезного ослабления безопасности, о чем и говорил Крейг Федериги.

В 2015 году Apple вступила в противостояние с федеральным правительством США из-за отказа взламывать iPhone террориста из Сан-Бернардино . Та история закончилась так же неожиданно, как и началась. За день до суда сотрудники ФБР смогли обойти защиту смартфона при помощи хакеров израильской компании Cellebrite, осуществляющих помощь в выемке данных в интересах спецслужб разных стран.

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