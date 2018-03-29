Очень зря я заказал на AliExpress беспроводную зарядку iPhone

Очень зря я заказал на AliExpress беспроводную зарядку iPhoneОдной из причин выбора iPhone 8 Plus в качестве нового смартфона супруги стала функция беспроводной зарядки.

Кто-то скажет — глупость, вспомнит мой же материал о том, что лучший выбор сегодня — iPhone 7 Plus. Факт остаётся фактом: хотелось максимальных возможностей от смартфона в 2018 году — мы их получили. Почти.

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Вдогонку к iPhone 8 Plus на Ali была куплена беспроводная зарядка от бренда USAMS. Про годные Lightning-кабели от этой компании отдельно рассказывал наш главред Никита Горяинов.

Посылка приехала не в самом лучшем виде. Край коробки был сильно замят. С заказами Aliexpress у меня такое впервые.

Сама коробка изображениями прямо намекает, что устройство идеально работает с iPhone X. Причём обещает именно быструю зарядку.

На обратной стороне упаковки можно найти технические характеристики, а также наклейку со скретч-кодом, с помощью которого можно проверить оригинальность зарядки.

Комплект расстроил. Сама зарядка, небольшой провод micro-USB, инструкция. Все. Почему производитель не положил саму розетку — большой вопрос.

Сама зарядка выполнена из прорезиненного пластика. Плюс — смартфон на нем не скользит, минус — поверхность зарядки легко собирает любые частицы пыли.

Вертикальное размещение невозможно

Сама конструкция зарядки предполагает отдельные отсоединяемые от зарядки выдвижные ножки. Выглядит это немного странно. Можно даже сказать, нелепо.

Во-первых, ножки в предусмотренную прорезь вставляются тяжело. Ты банально боишься сломать гаджет.

Обратите внимание, на мелкие коцки, которые шли «в комплекте».

Во-вторых, подобная вертикальная конструкция банально не выдерживает вес iPhone 8 Plus (202 грамма) и просто складывается. В итоге, пользоваться зарядкой можно лишь горизонтально разместив смартфон.

Любое смещение — боль

К сожалению, площадь для заряда очень небольшая. Если смартфон лежит хотя бы немного не по центру — заряд не идёт.

Другими словами, достаточно ночью во сне случайно задеть с прикроватной тумбочки зарядку (или iPhone), и утром гарантировано не увидишь ожидаемых 100%.

Справедливости ради, подобная ситуация происходит со всеми подобными устройствами.

Скорость зарядки

Беспроводная зарядка работает крайне медленно. За полчаса iPhone 8 Plus зарядился от беспроводной зарядки USAMS всего на 10 процентов! По проводу за такое же время аккумулятор «плюса» заполняется на 19%.

Для сравнения я попробовал фирменную зарядку Samsung, модель EP-PG950. Разница с «китайцем» получилась небольшая.

Время заряда 30 минут:

Провод, оригинальный комплектный — 19%

Беспроводная, Samsung — 13%

Беспроводная, USAMS — 10%.

Вывод

Резюме будет звучать как «сводка с капитанского мостика».

Беспроводная зарядка на данный момент — не более, чем дополнительная удобная фишка. Пока она не может в полной мере заменить удобный быстрый заряд по проводу.

Плохого про зарядку от USAMS сказать не могу, но и хорошего тоже. Конструкция хлипкая. Использовать с «восьмеркой» можно лишь в горизонтальном положении.

Вариант от Samsung выглядит гораздо интереснее. И с точки зрения визуала, и с точки зрения скорости заряда. Но, с другой стороны, стоимость «китайца» составляет всего 1000 рублей, это в 4 раза дешевле оригинальной корейской модели.

Делитесь в комментариях, пользуетесь ли вы беспроводной зарядкой и если да, то каким брендом.

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P. S. Красивый чехол брали тоже на Ali. Здесь.