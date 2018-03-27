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Это первый концепт Apple ePad, нового бюджетного планшета
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Это первый концепт Apple ePad, нового бюджетного планшета 

iPhones.ru 44 минуты назад
Фото: iPhones.ru
Это первый концепт Apple ePad, нового бюджетного планшета27 марта в 18:00 Apple проведет весеннюю презентацию. Представители компании отметили, что мероприятие будет иметь образовательную направленность, а значит логично предположить, что Apple покажет гаджеты для студентов, учащихся и учителей.
Авторитетный дизайнер-концептуалист Мартин Хайек решил не терять времени и за несколько дней создал наглядные изображения бюджетного планшета ePad.
Приставка «e» означается «educational», т.е. образовательный. Ряд утечек указывали на планы Apple выпустить недорогое обновление планшета, стоимость которого стартует от $329. Не исключено, что таковым и станет ePad.
Особенность линейки — неординарная для продуктов Apple цветовая палитра: бирюзовый и цвет хаки.
Помимо ePad есть шансы, что Apple представит бюджетный iPhone SE 2 и, по устоявшейся традиции, красный iPhone X из категории Product RED.
О всех новинках вы сможете узнать сегодня вечером, заглянув на iPhones.ru. В 17:30 мы начнем Live-трансляцию мероприятия с фотографиями и видео, а вы сможете первыми узнать о новинках весенней презентации.
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