Это первый концепт Apple ePad, нового бюджетного планшета

Это первый концепт Apple ePad, нового бюджетного планшета27 марта в 18:00 Apple проведет весеннюю презентацию. Представители компании отметили, что мероприятие будет иметь образовательную направленность, а значит логично предположить, что Apple покажет гаджеты для студентов, учащихся и учителей.

Авторитетный дизайнер-концептуалист Мартин Хайек решил не терять времени и за несколько дней создал наглядные изображения бюджетного планшета ePad.

Приставка «e» означается «educational», т.е. образовательный. Ряд утечек указывали на планы Apple выпустить недорогое обновление планшета, стоимость которого стартует от $329. Не исключено, что таковым и станет ePad.

Особенность линейки — неординарная для продуктов Apple цветовая палитра: бирюзовый и цвет хаки.

Помимо ePad есть шансы, что Apple представит бюджетный iPhone SE 2 и, по устоявшейся традиции, красный iPhone X из категории Product RED.

О всех новинках вы сможете узнать сегодня вечером, заглянув на iPhones.ru. В 17:30 мы начнем Live-трансляцию мероприятия с фотографиями и видео, а вы сможете первыми узнать о новинках весенней презентации.