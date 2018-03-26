Roccat выпустила игровую клавиатуру Horde Aimo

Компания Roccat объявила о начале продаж клавиатуры Horde Aimo с кнопками Horde Membranical, которые работают быстрее большинства других мембранных клавиш. Производитель уверяет, что девайс представляет собой компромисс между механическими и мембранными клавиатурами, обеспечивая быстрое и в то же время бесшумное срабатывание каждой кнопки.

Скорость срабатывания стандартной мембранной клавиши составляет 9 мс, тогда как Horde Membranical может похвастаться значением 7,8 мс. Кроме того, у Horde Aimo есть кнопки макросов Horde, которые срабатывают за 5 мс. Клавиатура получила светодиодную подсветку, способную воспроизводить 16,8 млн оттенков, настраиваемое колесико, съёмную подставку для рук и USB-кабель длиной 1,8 м.

Roccat Horde Aimo уже можно купить по рекомендованной цене 100 долларов.