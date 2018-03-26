Как я пользовался оверлеем от NVIDIA или как перезаписать 11 Тбайт данных на SSD диск играя в игры

Это могла бы быть реклама Samsung или антиреклама NVIDIA Эта история началась пол года назад, когда я купил себе SSD диск Samsung 850 evo на 250 Гбайт. После установки системы я получил дикий буст скорости запуска системы, который дает возможность загружаться в 5 секунд по сравнению с 15-20 при использовании моего старого HDD на терабайт. Я установил программное обеспечение от Samsung, выделил часть диска под Over Provisioning, что увеличивает его срок жизни и спокойно продолжил играть в игры. Несмотря на то, что программное обеспечение Samsung позволяет перенести старую систему на SSD, я решил начать с нуля Спустя месяц я заметил, что перезаписал уже терабайт данных. Посчитав, что это могло быть связано с установкой системы и программ, было принято решение не обращать внимания, ведь ничего критичного. К тому же, при условии, что в месяц переписывается 1 Тбайт — получаем 75 месяцев гарантийного срока, что равно более чем 6 годам. Через 3 месяца я перезаписал уже 5 ТБайт, что начало меня сильно смущать, ведь я очень мало взаимодействовал с установкой на SSD, а все загрузки (в том числе браузера) перенес на жёсткий диск. Спустя пол года цифра достигла 10 Тбайт, что повергло меня в шок. Переустановив все программное обеспечение связанное с интернетом на жёсткий диск, я стал ждать и периодически проверять состояние SSD. На какое-то время стало легче, но, как оказалось, это было связано только с тем, что в эти дни я играл мало. Cпустя пару дней цифра достигла 11 Тбайт Программа, которая в итоге была ответственна за содеянное, нашлась случайно: включив виджет для рабочего стола, я увидел, что случайный процесс отожрал 40 процентов процессора. Виновник торжества Прогуглив процесс nvcontainer.exe и узнав, что это nvidia, меня сразу настигло осознание. Помимо прочего, NVIDIA GeForce Experience добавляет оверлей Shadowplay, который позволяет запускать стрим, записывать видео или реплей всего в несколько кликов. Во время первого запуска оверлея есть свои подводные камни — у меня он спросил только на счет того, куда помещать сохранённые видео, но абсолютно не спросил про временные файлы. Instant Replay У многих программ временные файлы пишутся на системный диск, и это очень сильно может гробить SSD диски. Не смотря на то, что у моего SSD гарантия на 75 ТБайт, а реальные тесты показывают, что память V-NAND (TLC) живёт намного дольше, я решил поделиться этой историей и помочь другим не совершать мои ошибки. Как говорится, «люди делятся на две категории: кто еще не делает бэкапы и кто их уже делает». Потому не хотелось бы, чтобы кто-то потерял все свои данные просто играя в игры.