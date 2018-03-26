Французский журнал протестировал процессор AMD Ryzen 7 2700X

Французский журнал Canard PC Hardware опубликовал результаты тестирования процессора AMD Ryzen 7 2700X, который производитель ещё не успел представить официально. Помимо флагмана Pinnacle Ridge, в обзоре засветились и другие чипы этой серии — Ryzen 5 2600X и Ryzen 5 2600.

Как видно, Ryzen 7 2700X опережает флагман предыдущего поколения Ryzen 7 1800X как в играх, так и в бенчмарках. При этом в синтетических тестах процессор AMD обходит Intel Core i7-8700K, однако в реальных приложениях он немного отстаёт даже от Core i5-8600K и Core i5-8400. Ryzen 7 2700X может работать на частоте 4,3 ГГц, что сказалось на энергопотреблении: несмотря на переход на 12-нанометровый техпроцесс, чип потребляет на 13 Вт больше энергии, чем Ryzen 7 1800X.

Стоит отметить, что тестирование Ryzen 7 2700X проходило на системной плате с чипсетом A320. Скорее всего, производительность на материнских платах X370 и X470 будет немного выше.