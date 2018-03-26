10 убийц iPhone с AliExpress, которые не стыдно носить

10 убийц iPhone с AliExpress, которые не стыдно носитьА вы знали, что AliExpress отмечает свое 8-летие? Довольно долгий и серьезный срок для такого масштабного и всемирно известного проекта. Особенно приятно это для жителей России , которые не первый год регулярно покупают различные штуки именно на AliExpress.

Создатели площадки и продавцы предлагают отметить праздник хорошими скидками и призами. В период с 28 по 30 марта почти все товары можно будет приобрести дешевле обычного, на некоторые позиции будет действовать скидка до 50%.

Не остались в стороне и наши друзья из LetyShops, на время распродажи будет действовать увеличенный кэшбэк и по хорошей традиции среди купивших что-то в этот период пользователей состоится розыгрыш достойных дорогих призов.

Как найти настоящие скидки на распродаже:

Даже на AliExpress бывают недобросовестные продавцы, они завышают цены перед распродажей, а потом под видом скидок продают товар даже дороже обычного. Наша подборка была сделана с помощью расширения LetyShops, которое мониторит цены на товары за последние 30 дней. Как им пользоваться:

1. Установите расширение для браузера.

2. Откройте страницу нужного товара.

3. Перед покупкой проверьте продавца на честность. Если цена была увеличена, расширение подскажет об этом.

Хороший повод не размениваться по мелочам, а купить действительно классный гаджет по приятной цене. Вот 10 годных китайских смартфонов, которые не уступают конкурентом от именитых производителей.

1. Xiaomi Redmi 5A Доступный 5-дюймовый смартфон с двумя ГБ оперативной памяти и накопителем на 16 ГБ. Для фото предусмотрена 13-мегапиксельная камера, хорошую автономность обеспечивает аккумулятор на 3 000 мАч.

Цена на Яндекс. Маркет: от 6 500 руб.

Цена на AliExpress: от 5 193 руб., 4 588 с акционным кэшбеком

2. Xiaomi Redmi 5 Plus

6-дюймовый фаблет от китайского производителя с удобным для игр и видео соотношением сторон 18:9. За вычисления отвечает Snapdragon 625, на борту 3 ГБ ОЗУ и 32 встроенной памяти. Батарея аж 4 000 мАч.

Цена на Яндекс. Маркет: от 11 000 руб.

Цена на AliExpress: от 9 119 руб., 8 058 с акционным кэшбеком

3. Xiaomi Mi A1 Смартфон выпущен по программе AndroidONE, что гарантирует устройству долгий срок поддержки ПО. Аппарат оснащен 4 ГБ оперативной памяти и сдвоенной камерой с 13-мегапиксельными сенсорами для съемки с эффектом боке.

Цена на Яндекс. Маркет: от 12 500 руб.

Цена на AliExpress: от 10 447 руб., 9 682 с акционным кэшбеком

4. Huawei Honor 9 Lite

Huawei Honor 9 Lite выделяется сразу двумя сдвоенными модулями камеры. Это позволяет делать крутые фото как на основную камеру, так и на фронталку. Есть четыре варианта расцветки: черный, белый, серый и синий.

Цена на Яндекс. Маркет: от 13 500 руб.

Цена на AliExpress: от 11 457 руб., 10 633 с акционным кэшбеком

5. Xiaomi Mi Max 2 Фаблет с огромным 6.44-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1080 пикселей. Емкость батареи целых 5 300 мАч, смартфон уверенно держится пару дней без подзарядки.

Цена на Яндекс. Маркет: от 14 500 руб.

Цена на AliExpress: от 12 742 руб., 11 809 с акционным кэшбеком

6. Meizu Pro 6s Добротный гаджет от Meizu с качественной камерой Sony. 5.2-дюймовый дисплей, сканер отпечатков пальцев в кнопке под экраном и USB Type-C для зарядки или синхронизации.

Цена на Яндекс. Маркет: от 14 500 руб.

Цена на AliExpress: от 13 775 руб., 12 785 с акционным кэшбеком

7. LEAGOO S8 Pro 6-дюймовый смартфон с мощным 8-ядерным процессором и 6 ГБ оперативной памяти. Есть сдвоенный модуль камеры, биометрический сканер и красивый скругленный корпус.

Цена на Яндекс. Маркет: от 14 900 руб.

Цена на AliExpress: от 13 869 руб., 12 872 с акционным кэшбеком

8. Xiaomi Redmi Note 5 Смартфон с диагональю дисплея 6 дюймов впитал лучшее от iPhone и Galaxy. Получилась стильная тонкая модель с минимальными рамками вокруг дисплея. Есть сканер отпечатков пальцев и двойной модуль камеры.

Цена на Яндекс. Маркет: от 16 500 руб.

Цена на AliExpress: от 14 975 руб., 13 712 с акционным кэшбеком

9. Meizu Pro 7 Plus

Модель Meizu с продвинутыми фото— и видеовозможностями. Специальный дисплей на задней части устройства может выступать в качестве видоискателя, а в режиме ожидания может отображать время или пропущенные уведомления.

Цена на Яндекс. Маркет: от 25 750 руб.

Цена на AliExpress: от 24 090 руб., 22 359 с акционным кэшбеком

10. Xiaomi Mi Mix 2 Крутой 6-дюймовый безрамочный фаблет Xiaomi. Топовая начинка и стильный внешний вид делают устройство запоминающимся и выделяют его среди безликих конкурентов.

Цена на Яндекс. Маркет: от 28 350 руб.

Цена на AliExpress: от 26 307 руб., 24 682 с акционным кэшбеком

Как получить максимум с распродажи:

Получать кэшбэк с каждого товара из списка выше. Например, приобрел телефон с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.

Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.

Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, eBay М.видео , Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.

Как поучаствовать в розыгрыше призов:

Как всегда, все просто и удобно. Для участия нужно:

1. Зарегистрироваться на странице акции или авторизоваться в своем личном кабинете.

2. Совершить покупку с кэшбэком на 1 рубль в период распродажи.

Каждая покупка является отдельным билетом для участия в розыгрыше. Больше покупок — больше шансов.

Ребята из LetyShops приготовили аж 100 призов среди которых фитнес-браслеты, портативные аккумуляторы, Bluetooth-колонки, экшен-камеры и антиугонные рюкзаки, все от Xiaomi, Huawei и других известных компаний. И кэшбэк на AliExpress увеличили до 5%, без подарка не останется никто.

Регистрируемся и экономим на покупках. Удачных приобретений!