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Samsung хочет заряжать свои устройства на расстоянии
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Samsung хочет заряжать свои устройства на расстоянии 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Samsung Electronics работает над созданием стационарного хаба для подзарядки мобильных устройств на расстоянии. Об этом сообщает phoneArena со ссылкой на сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности, зарегистрировавшей патент южнокорейского вендора с соответствующим содержанием.
Из описания изобретения следует, что разработка будет работать по принципу маршрутизатора. Будучи подключенным к розетке, хаб будет непрерывно транслировать преобразованное в радиочастоты электричество. Все совместимые устройства, оказывающиеся в радиусе его действия, смогут подключиться к хабу для подзарядки.
Samsung не уточняет, какой силы будет издаваемый зарядной станцией сигнал, однако намекает, что ее будет достаточно, чтобы охватить обычную комнату. Соединение будет поддерживаться вне зависимости от препятствий вроде мебели и находящихся в помещении людей и даже при перемещениях устройства с места на место.
Ранее разработку зарядной станции, не требующей прямого контакта с заряжаемым устройством, анонсировал стартап Energous Corporation. Инженеры компании отказались от индукционной технологии, назвав этот метод устаревшим, и сосредоточились на принципах преобразования электричества в радиосигнал.
Приглашаем вас обсудить новую разработку Samsung в нашем Telegram-чате.
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