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Смартфон Vivo X21 UD со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев вышел в продажу
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Смартфон Vivo X21 UD со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев вышел в продажу 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: MDDevice
Китайская компания Vivo начала продажи старшей вариации смартфона Vivo X21 со сканером отпечатков пальцев, встроенным прямо в экран. Обычная версия Vivo X21 со сканером на задней панели появилась в продаже практически сразу после анонса 19 марта.
На данный модель Vivo X21 UD предлагается в Китае по цене порядка 509 долларов США. Он доступен в чёрном и красном вариантах с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.
Vivo X21 оснащается 6,28-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, двойной основной камерой 12+5 Мп, фронтальной камерой на 12 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ.
Аккумулятор обладает ёмкостью 3200 мАч с быстрой зарядкой. Поддерживаются две SIM -карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5.0, GPS. Смартфон работает под Funtouch OS 4.0 на базе операционной системы Android 8.1 Oreo.
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