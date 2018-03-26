Mate 11 получит подэкранный сканер отпечатков пальцев Qualcomm

Последняя модная тенденция оснащать смартфоны полноэкранными дисплеями (такой дизайн в оригинале называется full-screen), столкнула инженеров с новым сложным вызовом. Производители, которые устанавливали сканеры отпечатков пальцев на тыльной стороне, продолжают сохранять спокойствие, зато всем остальным пришлось ой как несладко.

Часть разработчиков перенесла сканер отпечатков пальцев назад, другаябыла вынуждена встроить его в боковую грань, третьи вообще отказались от биометрии этого рода, отдав предпочтение системе распознавания лиц, введенной в моду Apple с выходом iPhone X. Однако наибольший интерес вызывает технология, позволяющая упрятать сканер отпечатков пальцев под стекло лицевой панели. Смартфоны с этой технологией за авторством Synaptic уже есть у Vivo (X20 Plus UD и недавний X21 UD). Еще ранее Synaptic собственный модуль подэкранного сканирования пальца создала Qualcomm . Похоже, что аналогичную технологию разрабатывают и в Samsung.

В новом Huawei Mate 11 будет сканер отпечатков пальцев, встроенный под стекло. За его разработку отвечает Qualcomm. Huawei, как видно, решила пойти по пути наименьшего сопротивления, не тратя деньги впустую на разработку собственной технологии. Выход Mate 11 намечен на вторую половину 2018 года. Сообщается, что разрабатывать подэкранный сканер компании Qualcomm помогали тайваньская GIS и китайская O-film Tech. Сканеры этого типа будут в три раза дороже традиционных. Грязь, жир и другие загрязнения поверхности на качество распознавания никак сказываться не будут.