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Far Cry 5 запустили на встроенном в Ryzen 5 2400G видеопроцессоре Vega 11
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Far Cry 5 запустили на встроенном в Ryzen 5 2400G видеопроцессоре Vega 11 

DTF.RU 2 часа назад
Фото: DTF.RU
Графические настройки придётся понизить, но производительность на хорошем уровне.
Сотрудники издания Wccftech в преддверии выхода очередной части серии Far Cry решили протестировать её оптимизацию. Однако вместо стандартной конфигурации они выбрали сборку, в которой отсутствовала отдельная видеокарта — Far Cry 5 была запущена лишь с помощью встроенного в процессор AMD Ryzen 5 2400G видеоядра Vega 11.
В качестве движка в пятой части используется обновлённая версия технологии Dunia 2, использованной в прошлых играх серии. По словам Wccftech, в движке появились несколько новых функций, например, Rapid Packed Math, которая заменяет операции с числами одинарной точности, то есть занимающими 32 бита и обеспечивающими точность до семи-восьми десятичных цифр, на операции с числами половинной точности (с упрощёнными вычислениями). Это позволяет обойтись без заметного снижения производительности при рендеринге эффектов.
Сотрудники издания начали тест со средних настроек графики и разрешения 1080p, однако даже в спокойной обстановке количество кадров в секунду составило всего около 22. При снижении графических настроек до минимальных фреймрейт почти не изменился — примерно 24 fps. Добиться приемлемой частоты кадров получилось лишь при снижении разрешения до 900р (около 29-30 fps) или даже до 720р (35-40 fps). Тем не менее, даже при минимальных настройках игра, по словам авторов видео, выглядела достойно.
Кроме того, сотрудники Wccftech попробовали вернуть 1080р и средние настройки, но понизить показатель рендеринга до 70% (то есть уменьшить разрешение с помощью другой опции). Плюс такого метода в том, что элементы интерфейса сохраняют свои стандартные размеры, а не увеличиваются, как при выборе меньшего разрешения. В этом случае фреймрейт оказался в районе 30-35 кадров в секунду, а на низких настройках показатель fps увеличился примерно до 40.
При дальнейшем изменении показателя рендеринга (до 50%, то есть, фактически, до 540р) количество fps в среднем составило около 50. Однако почти во всех случаях при любых сложных эффектах и перестрелках с противниками наблюдались заметные просадки.
Стоит отметить, что выбранная сотрудниками издания конфигурация, помимо отсутствия отдельной видеокарты, была достаточно мощной — сам процессор Ryzen 5 2400G (не самая младшая модель), 16 гигабайт оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 мегагерц и SSD OCZ TR150 на 480 гигабайт. Объём памяти, выделенной для обработки графики, составил всего два гигабайта.
Far Cry 5 выходит на ПК, PlayStation 4 и Xbox One уже 27 марта.
#железо #технологии #farcry #игры #видео
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