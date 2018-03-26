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IBM представила самый маленький компьютер в мире
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IBM представила самый маленький компьютер в мире 

GameGuru 2 часа назад
Компания IBM представила самый маленький в мире компьютер, размеры которого составляют всего по одному миллиметру в ширину (высота, к сожалению, не уточняется). Несмотря на свои размеры, кроха не уступает по производительности аналогам из 90-х, выполненных по архитектуре x86, неплохо показывает себя в различных испытаниях и поддерживает работу с блокчейном.
IBM планирует запустить малютку в массовое производство в течении ближайших пяти лет. Перспективы и возможности применения — широчайшие. Миниатюрные размеры устройства позволят использовать его в автомобилестроении, авиационной технике и в охранных сферах.
Компьютер снабжен процессором с несколькими сотнями тысяч транзисторов, модуль обмена данными, фотоприемник оперативную память SRAM и солнечную панель. Себестоимость при серийном производстве составит не более 10 центов или 5.8 рублей (в пересчете на российскую валюту по курсу от 20 марта 2018 года).
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