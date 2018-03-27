Рассекречены цены следующего iPhone X

Согласно прогнозам, обнародованным аналитиком инвестиционного банка RBC Capital Markets Амитом Дарянани (Amit Daryanani), следующее поколение смартфона iPhone X окажется заметно дешевле оригинального iPhone X, дебютировавшего в 2017 году.
По данным Дарянани, текущее поколение iPhone X по цене от 999 долларов США оказалось не слишком успешным и Apple снизит стартовую стоимость обновлённого iPhone X на 100 долларов, то есть до $899. При этом 6,5-дюймовая модель iPhone X Plus будет стоить от $999 и выше.
Ожидается, что в 2018 году Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,85 и 6,45 дюйма, а также 6,1-дюймовую LCD-модель. Журналисты ресурса MacRumors подытожили последние слухи и вывели следующие цены для ожидаемой осенью линейки смартфонов Apple:
- 6,5-дюймовый iPhone X Plus — $999
- 5,8-дюймовый iPhone X второго поколения — $899
- 6,1-дюймовый iPhone X с LCD-дисплеем среднего уровня — $799
- iPhone 8 и iPhone 8 Plus — $549 и $669
- iPhone 7 и iPhone 7 Plus — $449 и $569
- iPhone SE — $349