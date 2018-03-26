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iPhone X Plus может стоить $999, обновлённый iPhone X — $899
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iPhone X Plus может стоить $999, обновлённый iPhone X — $899 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
iPhone X Plus может стоить $999, обновлённый iPhone X — $899В прошлом году Apple нанесла определенный психологический удар на потребителя. Впервые смартфоны компании были оценены выше $999.
Многие аналитики тут же взялись за страшные предсказания и стали пророчить обновленным смартфонам 2018 года еще более высокую стоимость.
Сегодня в разговор вмешался аналитик из RBC Capital Амир Дарьянани, успокоивший взволнованных фанатов.
По мнению Дарьянани, стоимость линейки новинок 2018 года будет отталкиваться от $700. Самым доступным станет iPhone с экраном 6.1-дюйма и IPS матрицей.
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