iPhone X Plus может стоить $999, обновлённый iPhone X — $899

iPhone X Plus может стоить $999, обновлённый iPhone X — $899В прошлом году Apple нанесла определенный психологический удар на потребителя. Впервые смартфоны компании были оценены выше $999.

Многие аналитики тут же взялись за страшные предсказания и стали пророчить обновленным смартфонам 2018 года еще более высокую стоимость.

Сегодня в разговор вмешался аналитик из RBC Capital Амир Дарьянани, успокоивший взволнованных фанатов.

По мнению Дарьянани, стоимость линейки новинок 2018 года будет отталкиваться от $700. Самым доступным станет iPhone с экраном 6.1-дюйма и IPS матрицей.

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