5 действительно ПОЛЕЗНЫХ приложений для Apple Watch

5 действительно ПОЛЕЗНЫХ приложений для Apple WatchПродолжаем подборку приложений для Apple Watch, которые расширят область использования умных часов. Часть из приложений можно скачать бесплатно. Погнали!

Материалы по теме:

6 действительно ХОРОШИХ приложений для Apple Watch, часть 1 1. Pennies — Budget and Expenses

Скачать в iTunes: 299 руб.

В чем фишка: Мощный инструмент контроля собственного бюджета.

Удобное приложение, с помощью которого можно отслеживать все свои затраты в течении определённого промежутка времени.

Программа позволяет задать ориентировочные бюджеты на различные сферы жизни, причём можно выбрать одноразовый, ежемесячный, еженедельный или двух недельный варианты. После чего часы используются в качестве быстрого и удобного механизма для заполнения информации. Все логично и просто, главное изначально разобраться с тонкой настройкой приложения.

На экране Apple Watch отображаются заданные тематические «копилки», а также «остаток на счету». Нажатие на каждый раздел позволяет ввести соответствующую потраченную сумму. Быстро и просто!

Любопытно, что, если пользователь начнёт тратить деньги чересчур активно (вне графика), программа сделает соответствующее предупреждение. Идеально для транжир.

Плюсы: удобный настраиваемый интерфейс, возможность тонкой настройки, возможность быстро отметить совершенную покупку, просмотр истории.

Минусы: отсутствие русского языка.

Скорость работы: 5, Полезность: 5, Функциональность: 4, Стоимость: 3, Вердикт: 4 2. Things 3 Скачать в iTunes: 749 руб.

В чем фишка: Один из самых известных органайзеров в App Store.

Об этом продвинутом удобном агрегаторе задач и целей для планирования работы и личной жизни мой коллега Николай Грациенко написал отдельный материал.

Приложение на умных часах позволяет просматривать текущие задачи. Также буквально на бегу посредством диктовки можно добавлять новые задачи.

Плюсы: богатый функционал, возможность работы на Mac/iPhone/AW.

Минусы: нет возможности персонализации внешнего вида, а также коллективной работы (настоящий epic fail!) Стоит неоправданно дорого, особенно, когда есть бесплатный аналог (об этом ниже).

Скорость работы: 5, Полезность: 5, Функциональность: 4, Стоимость: 2, Вердикт: 4 3. Wundelist

Скачать в iTunes: бесплатно

В чем фишка: Отличный бесплатный планировщик.

Для тех, кому по определённым причинам (например, ценой) не подошёл вышеописанный Things.

Напомним, что в 2015 году Microsoft выложила за Wundelist как минимум 100 млндолларов. При этом спустя два года зачем-то выпустила собственный аналог To-Do.

Wundelist остается одним из самых удобных бесплатных планировщиков задач. Он красив и прост в использовании. Всеми задачами и списками легко управлять. Есть возможность работать над проектами вместе с коллегами или близкими. Например, список необходимых для покупки продуктов можно настроить прямо здесь. Не нужно знаменитого «Купи батон» или соответствующего аналога.

На экране Apple Watch можно просмотреть все списки задач, добавить новую с помощью диктовки. Выполненные задачи также можно легко закрыть, используя часы.

Плюсы: Богатый функционал, возможность работы на Mac/iPhone/AW/Web-версии, совместная работа над проектами.

Минусы: Для включения всей максимальной функциональности (которая нужна далеко не всем) предлагается ежемесячная подписка 349 руб.

Скорость работы: 5, Полезность: 5, Функциональность: 5, Стоимость: 4, Вердикт: 5 4. Outcast

Скачать в iTunes: 75 руб.

В чем фишка: Автономный плеер подкастов для Apple Watch.

Удобный плеер, позволяющий закачивать подкасты прямо в память часов.

На экране Apple Watch отображаются все подписки на выбранные подкасты. Каждый выпуск можно скачать отдельно.

Плюсы: Простота, удобство. Возможность прослушивать подкасты без участия смартфона. Удобная фишка, если вы занимаетесь бегом — совместить приятное с полезным.

Минусы: Не найдено.

Скорость работы: 5, Полезность: 5, Функциональность: 5, Стоимость: 4, Вердикт: 5 5. Calcbot 2 Скачать в iTunes: бесплатно

В чем фишка: Удобный калькулятор и со встроенным конвертером величин

Комментарии излишни. Просто удобно, есть история подсчётов.

На экране Apple Watch отображаются все возможности программы: подсчёты, конвертер, а также калькулятор для удобного деления счета с друзьями в ресторане.

Плюсы: Простота, удобство. Возможность прослушивать подкасты без участия смартфона. Удобная фишка, если вы занимаетесь бегом — совместить приятное с полезным.

Минусы: Не найдено.

Скорость работы: 5, Полезность: 5, Функциональность: 5, Стоимость: 5, Вердикт: 5