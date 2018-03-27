Sony привезла в РФ самый ожидаемый телевизор

Самый ожидаемый в мире телевизор Sony вышел на российский рынок

На российский рынок вышел новый суперсовременный телевизор Sony.

Модель KD-75F9005 обладает всеми важнейшими функциями. В нашей стране ее можно будет купить не менее чем за 300 тысяч рублей, пишет nation-news.ru.

Японский телевизор имеет разрешение по диагонали в 75 дюймов, а разрешение его ЖК-матрицы — 4К. Устройство может работать под ОС Android TV.

Процессор нового телевизора поддерживает опцию Super-Bit Mapping, позволяющую автоматически улучшать изображение каждого видеоролика, и функцию X-tended для автоматического изменения яркости картинки в различных частях экрана.