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Sony привезла в РФ самый ожидаемый телевизор
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Самый ожидаемый в мире телевизор Sony вышел на российский рынок 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: Reuters
На российский рынок вышел новый суперсовременный телевизор Sony.
Модель KD-75F9005 обладает всеми важнейшими функциями. В нашей стране ее можно будет купить не менее чем за 300 тысяч рублей, пишет nation-news.ru.
Японский телевизор имеет разрешение по диагонали в 75 дюймов, а разрешение его ЖК-матрицы — 4К. Устройство может работать под ОС Android TV.
Процессор нового телевизора поддерживает опцию Super-Bit Mapping, позволяющую автоматически улучшать изображение каждого видеоролика, и функцию X-tended для автоматического изменения яркости картинки в различных частях экрана.
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