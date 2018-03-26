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Объявлены российские цены на 4K HDR телевизоры Sony Bravia серии XF90
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Объявлены российские цены на 4K HDR телевизоры Sony Bravia серии XF90 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: 3Dnews.ru
Компания Sony объявила о начале приема в России предварительного заказа на 4K HDR-телевизоры серии XF90 с диагональю экрана 75, 65, 55 и 49 дюймов. Они были впервые представлены на январской выставке CES 2018 и станут доступны с апреля 2018 года.
55-дюймовая модель Sony KD-55XF9005 обойдётся в 139 990 рублей, 65-дюймовая Sony KD-65XF9005 — в 229 990 рублей, 75-дюймовая Sony KD-75XF9005 — в 399 990 рублей, а цена для 49-дюймового KD-49XF9005 пока не заявлена.
Модели оснащены процессором X1 Extreme. Он обеспечивает качество изображения за счет трех технологий: HDR-ремастеринг на основе объектов (Object-based HDR remastering), Super Bit Mapping 4K HDR, позволяющий передать плавные цветовые переходы, и обработка сигнала с помощью двух баз данных (Dual database processing), одна из которых отвечает за подавление шумов, а вторая за улучшение качества изображения.
Также в телевизорах серии XF90 используется технология X-Motion Clarity для четкой и плавной передачи динамичных сцен. Этот алгоритм позволяет эффективно яркостью, оптимизируя ее длительность.
Программной основой телевизоров стала платформа Android TV, которая предоставляет множество функций, включая поиск и работу с Android-приложениями из Google Play. Есть функция голосового поиска нужного контента и управления телевизором. Встроенный модуль Chromecast позволяет транслировать на телевизор контент со смартфона или планшета.
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