Итоги презентации Huawei

В 16:00 по московскому времени началась презентация Huawei, на которой компания представила ряд интереснейших продуктов. Скажу откровенно, в этот раз Huawei смогли удивить. Конечно, свои девайсы пока не представила Google , однако пока P20 и P20 Pro, которые были сегодня представлены, — лучшие флагманы на рынке.

Презентация началась с того, что компания рассказала о своих достижения. Одним словом, привычная всем статистика. Далее компания представила обновленный логотип, который не получил серьезных изменений, но стал заметно интереснее за счет обновленного шрифта.

Спустя несколько минут ребята из Huawei сразу же представили P20 и P20 Pro, и за это им спасибо. Разговор начался с дизайна. Внешне P20 и P20 Pro выглядят интересно. Их отличительной особенностью можно назвать вырез в дисплее. Цвета также довольно приятны. Самым интересным можно назвать градиент Twilight. Всего же доступно четыре цвета в обоих случаях: Graphite Black, Midnight Blue, Pink Gold и Twilight. Также из особенностей выделим разнообразные темы.

Камера в P20 и P20 Pro внешне очень напоминает таковую в iPhone X за счет вертикального расположения. На фронтальной панели расположился сканер отпечатков пальцев, который поддерживает управление жестами. Короткое нажатие — назад, длинное нажатие — домой, и свайп влево или вправо — меню многозадачности.

Вырез в дисплее в P20 меньше, чем в iPhone X, и этот момент также не оставили без внимания:

Удивляет и толщина корпуса при достаточно емком аккумуляторе. P20 оснащен аккумулятором на 3400 мАч, при этом толщина девайса равна 7,65 миллиметра. Ниже представлено сравнение с конкурентами:

В случае c P20 Pro компания решила сравнить аппарат с S9+, ведь это самый главный конкурент компании в сегменте фаблетов. При емкости батареи в 4000 мАч толщина аппарата равна 7,8 мм, тогда как S9+ при емкости батареи в 3500 мАч имеет толщину корпуса, равную 8,4 мм. Конечно, возникает логичный вопрос — не будет ли взрывов, как это было с Note 7? На этот вопрос пока ответить сложно, но наверняка в компании учли опыт конкурентов и применили особые подходы в вопросе тестирования.

Основная камера в P20 двойная (12 Мп RGB + 20 Мп монохромный модуль), размер пикселей составил 1,55 мкм, а апертура f/1.8 и f/1.6 соответственно. Для сравнения: размер пикселей в iPhone X — 1,22 мкм, а в S9+ — 1,4 мкм. Чем больше пиксели матрицы, тем больше света получает камера. За счет чего можно получить такие достойные результаты:

Камеру P20 оценили ребята из DxOMark, выставив ей 107 баллов за качество фото и 94 балла за качество видеозаписи (суммарный результат — 102 балла). Для сравнения: S9+ получил всего 99 баллов, а Pixel 2 — 98 баллов. Но, скажем заранее, 102 балла для Huawei не предел.

Далее речь зашла о P20 Pro. Девайс оснастили 40-Мп основным RGB-модулем, 20-Мп монохромным, 8-Мп Telephoto-модулем с поддержкой 3x-зумирования. Имеется также 5x гибридный зум и 10x цифровой. На задней панели также расположились лазерный автофокус, датчик цветовой температуры и LED-вспышка. Матрица в P20 Pro (1/1.7 дюйма) на 170% больше таковой в iPhone X и на 125% больше матрицы S9+, а ISO в P20 Pro может доходить до 102400, что соответствует показателю Canon 5D Mark IV.

Стоит выделить возможности камеры P20 Pro при плохом освещении:

P20 Pro получил трендовую функцию замедленной съемки при 960 кадрах в секунду. При этом компания не раскрыла качество записи. Аппарат получил стабилизацию Huawei AIS (AI Image Stabilization), которая совмещает в себе электронную и оптическую стабилизацию.

Далее компания продемонстрировала возможности длинной выдержки (58s ISO 100 f/1.8):

Huawei не побоялась сравнить P20 Pro (30s ISO 3200 f/1.8) с S9+ (10s ISO 800 f/1.8):

А теперь о DxOMark. Профессионалы в области фотографии оценили камеру P20 Pro на 109 баллов (114 баллов за фото и 98 баллов за видео). Таким образом, P20 Pro становится лучшим камерофоном на рынке.

Ну и, конечно, в компании не забыли о железе. P20 и P20 Pro оснащены процессором Kirin 970, быстрой зарядкой SuperCharge, которая способна зарядить устройство за 30 минут до 58%. К слову, это на 300% лучше результата iPhone X со стандартным зарядным устройством, идущим в комплекте.

Интересной особенностью P20 и P20 Pro является возможность покупки товаров с помощью камеры через Amazon. Из приятных бонусов также отметим работу на базе Android 8.1, широкую кастомизацию Google Assistant и поддержку ARCore. К слову, компания во время презентации решила продемонстрировать возможности ARCore прямо на сцене.

P20 и P20 Pro способны разблокироваться с помощью сканера лица всего за 0,6 секунды, что в два раза быстрее результатов iPhone X и Galaxy S9+. Компания показала Huawei Share 2.0. Данная технология позволяет делиться файлами между смартфонами, ПК и Mac.

Ну и, конечно, если компания копирует iPhone X, то можно скопировать и EarPods. Huawei выпустила FreeBuds — беспроводные наушники с особым «in-ear»-дизайном, которые проигрывают музыку 10 часов при полной зарядке.

После этого Huawei закончила говорить о P20 и P20 Pro и представила браслет Band 2 Pro со встроенным GPS, датчиком пульса, технологиями Huawei TruSpeel, TruSeen и влагозащитой (до 5 атмосфер).

Далее Huawei раскрыла стоимость и старт продаж устройств. Продажи P20 стартуют уже сегодня по цене в 649 евро, P20 Pro появится на полках магазинов 6 апреля по цене в 899 евро.

Китайцы показали еще один девайс — Huawei Mate RS Porsche Design. Стоимость устройства будет начинаться от 1695 евро за версию с 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ, а продажи стартуют 12 апреля.

Теперь немного пробежимся по остальным характеристикам. P20 оснащен 5,8-дюймовым дисплеем с разрешением 1080 x 2244 точек, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, имеется порт Type-C, фронтальная камера здесь на 24 Мп. P20 Pro получил 6,1-дюймовый дисплей с разрешением 1080 x 2240 точек, 24-Мп фронтальную камеру, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. В обоих устройствах используется OLED-технология.

Каковы итоги? В этом году Huawei удалось по-настоящему удивить. И нет сомнений в том, P20 и P20 Pro станут хитами этого года.