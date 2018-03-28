Huawei P20 Pro vs. iPhone X vs. Google Pixel 2: битва камер

Компания Huawei 27 марта представила P20 Pro. Девайс получил тройную основную камеру (40 Мп RGB + 20 Мп Mono + 8 Мп Telephoto). На бумаге все выглядит красиво, но что на практике? Для этого можно воспользоваться материалом коллег из DxOMark, которые высоко оценили возможности камеры P20 Pro. Так, аппарат получил 109 баллов, что делает его лучшим камерофоном на рынке.

Ниже представлены лишь обрезанные фотографии. Исходные можно найти на сайте DxOMark.

Теперь перейдем к сравнению. Начнем с первого кадра. Можно заметить, что P20 лучше остальных удалось размыть изображение. Однако сама картинка краснит, а кожа выглядит неестественно. В данном случае Pixel 2 выглядит наиболее интересно.

Huawei P20 Pro Apple iPhone X Google Pixel 2 В данном случае лучше всего себя показал Huawei. Цвета яркие, четкость высокая, картинка не затемнена, как в случае с Pixel, а iPhone X и вовсе не хочется комментировать. Можно также заметить, что HDR на P20 справился лучше остальных.

Huawei P20 Pro Apple iPhone X Google Pixel 2 Третий кадр демонстрируют ситуацию, схожую с первым кадром. P20 Pro почему-то демонстрирует неестественные цвета, человек в кадре будто сделан из пластика. К тому же складывается впечатление, что у P20 проблемы с фокусировкой. Чего не скажешь об iPhone X. Можно было отдать победу в этом раунде iPhone X, но нет. Результат iPhone не без изъянов — картинка желтит, а HDR справился хуже конкурентов. Pixel 2 демонстрирует наилучший результат. Также в случае с P20 ощущается перешарп.

Huawei P20 Pro Apple iPhone X Google Pixel 2 Здесь можно ничего не комментировать. Победа за Huawei.

Huawei P20 Pro Apple iPhone X Google Pixel 2 На этом кадре результат P20 более красочный, да и с четкостью у Huawei проблем нет. Хотя меня все еще терзают сомнения относительно перешарпа, который вроде как прослеживается.

Huawei P20 Pro Apple iPhone X Google Pixel 2 Здесь полное превосходство Huawei. Картинка четкая, нет проблем с динамическим диапазоном. Одним словом, отлично!

Huawei P20 Pro Apple iPhone X Google Pixel 2 В данном примере результат Pixel 2 понравился больше. Да, картинка на Pixel оказалась темнее, однако она более четкая и приятна глазу.

Huawei P20 Pro Apple iPhone X Google Pixel 2 Здесь я остановлю свой выбор на Pixel 2. Картинка не имеет явных проблем. В случае с P20 нас опять встречает красноватое неестественное лицо. Опять же, возможно, это проблемы именно портретного режима, потому что именно в этом режиме прослеживается подобная неестественность.

Huawei P20 Pro Apple iPhone X Google Pixel 2 Каков итог? В целом камера Huawei показала себя лучше конкурентов и заслуживает столь высокой оценки от DxOMark. Конечно, есть вопросы к портретному режиму, при котором лицо человека становится неестественным, пропадает четкость, детали. В остальном же P20 опережает конкурентов.