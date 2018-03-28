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Huawei P20 Pro с тройной камерой установил рекорд в DxOMark
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Huawei P20 Pro с тройной камерой установил рекорд в DxOMark 

MDDevice 1 час назад
Фото: MDDevice
Вторым смартфоном вчерашнего анонса Huawei стал аппарат Huawei P20 Pro. Технические характеристики эта модель во многом позаимствовала у своего младшего брата, модели P20, хотя различий здесь тоже хватает. Самым главным и наиболее интересным отличием стала система основной камеры. Впервые на рынке смартфон получил не два, а три сенсора, что, конечно же, должно сказаться на качестве фото еще более благотворно, чем в случае «двухглазых» моделей.
Huawei P20 Pro снабдили 6,1-дюймовым экраном с типом матрицы OLED, хотя разрешение (FHD+) осталось тем же самым. Кроме тройной камеры, об этом ниже, в новинке можно отметить более емкий аккумулятор на 4000 мАч. Внешне смартфоны отличает иной материал покрытия тыльной крышки в модели P20 Pro, меняющий цвет в зависимости от угла зрения. Процессор и объемы встроенной памяти у обоих аппаратов одинаковы, а вот оперативной памяти в P20 Pro будет 6 Гбайт.
Несмотря на то, что основная камера имеет три сенсора, не все они работают одновременно. Huawei указывает, что в основную систему входят сенсоры на 40+8 Мп, тогда как монохромный сенсор на 20 Мп предлагают рассматривать отдельно от первых двух. Сенсор на 8 Мп имеет телефотообъектив и 3-кратный оптический зум. Технология Light Fusion для сенсора на 40 Мп объединяет данные с четырех различных пикселей в один, что дает более резкие, яркие и детализированные фото. В DxOMark смартфон набирает 114/98 баллов для фото/видео, что является абсолютным рекордом для всех протестированных камерофонов.
Стоимость Huawei P20 Pro составила 899 евро. Продажи стартуют шестого апреля.
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