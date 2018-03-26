На какие жертвы пошла Xiaomi, чтобы сделать Mi Mix 2S по-настоящему классным

Разработка безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix 2S отняла у команды инженеров Xiaomi много времени и сил, написал Лэй Цзюнь, генеральный директор компании, на своей странице в Weibo. Причиной тому стало множество несовершенств процессора Snapdragon 845, составляющего аппаратную основу будущей новинки.

«Недостаточно просто закупить партию флагманских чипов, — пишет Цзюнь. — Нередко в процессе разработки обнаруживается, что процессоры далеки от совершенства, что и случилось при создании Xiaomi Mi Mix 2S. Чтобы Snapdragon 845 начал работать должным образом, нашим инженерам пришлось многое в нем исправить».

Очевидно, непосредственное участие в процессе совершенствования чипа Snapdragon 845 принимала сама Qualcomm . Для этого Xiaomi пришлось открыть исследовательский центр в Сан-Диего, где инженеры двух корпораций трудились над оптимизацией новейшего процессора для флагманских смартфонов Xiaomi.

Xiaomi Mi Mix 2S представят уже завтра, 27 марта. Смартфон получит безрамочный дизайн в стиле своего предшественника, двойную камеру с функцией распознавания объектов и программный аналог Face ID. Аппаратную основу новинки, как указывалось выше, составит чипсет Snapdragon 845 и 8 ГБ ОЗУ.

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