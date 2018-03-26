Какие новинки Xiaomi представит на завтрашей презентации, кроме Mi Mix 2S?

Кроме безрамочного Mi Mix 2S, который Xiaomi представит на завтрашней презентации, будет показано еще как минимум два новых устройства, сообщает GizChina. Одним из них может стать компактный смарт-спикер Xiaomi Mini AI, тогда как другим — игровой смартфон, разработанный в сотрудничестве с компанией Black Shark.

Факт релиза двух новых продуктов, кроме Xiaomi Mi Mix 2S, подтвердил представитель Xiaomi. По его словам, завтрашняя презентация станет одной из наиболее значимых за последнее время. Заявленная важность мероприятия также указывает на возможный релиз устройств, которые своим присутствием смогут перевернуть рынок.

Ожидается, что геймерский смартфон, скрывающийся под кодовым названием SKR-A0, в аппаратном плане будет полностью идентичен Xiaomi Mi Mix 2S и Mi 7. На это указывают результаты синтетических испытаний. Новинка получит флагманский чип Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной памяти и графический сопроцессор Adreno 630.

Подробная информация о смарт-колонке Xiaomi, если не считать «живых» фотографий, отсутствует. На данный момент известно лишь то, что спикер оснастят системой из шести микрофонов, которые смогут улавливать даже шепот на значительном удалении. Какой ассистент составит основу предстоящего устройства, неизвестно.

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