Быстрый и защищенный: тест и обзор SSD ADATA SU650 и портативного бокса ADATA ED 600

ADATA разработала специальный защищенный (по стандарту IP54) кейс для 2.5 дюймовых SSD и HDD дисков. CHIP протестировал модель ADATA ED 600 вместе с новейшей моделью SSD накопителя ADATA Ultimate SU650.

Современные цифровые устройства все активнее проникают не только в деловую область нашей жизни, но и в сферу отдыха и увлечений. Особое значение для многих имеет спорт и путешествия. Именно в них человек испытывает себя на прочность и выносливость, способность противостоять трудностям и одновременно чувствовать единство с природой.

При этом многие пользователи не торопятся отказываться и от достижений прогресса, используя в походах различные гаджеты — ноутбуки, смартфоны, камеры. Они помогают сохранять увиденное, лучше понять, обрабатывать и анализировать происходящее.

Чтобы драгоценная информация не пропала от случайного падения носителя информации о камень или в воду, стоит заранее подумать о ее защите. Для таких случаев компания ADATA разработала специальный защищенный (по стандарту IP54) кейс для 2.5 дюймовых SSD и HDD дисков толщиной 7 и 9,5 мм.

В него можно быстро вставить SATA диск и подключить его с ПК через USB 3.0 кабель или через OTG адаптер к смартфону или планшету. Для питания такого диска требуется 5 В и 900 мА ток, что вполне по силам портативным гаджетам.

Внешний вид ADATA ED 600 и особенности конструкции Кейс выполнен из ударопрочного пластика темно серого цвета с усилениями по углам и ребрами жесткости на верхней и нижней крышке. Конструкция выглядит монолитной, несколько громоздкой, но все еще существенно меньше формфактора HDD 3.5 дюйма.

Петли и пластиковая защелка выполнены заподлицо. Металлические здесь только оси петель и накладка на верхней крышке со стильной шлифовкой логотипа ADATA. На левом торце под резиновой водонепроницаемой заглушкой расположился разъем USB 3.1.

Внутри кейса всю нижнюю половину занимает резиновое основание светло-серого цвета (силикон), создающее по всему периметру надежный уплотнительный контур, препятствующий попаданию внутрь пыли и воды (уровень защиты IP54). Удобно, что это резиновое основание не приклеено к корпусу и его, при необходимости, можно приподнять и почистить внутреннюю поверхность крышки от пыли и воды.

Защелка открывается и закрывается с некоторым усилием, что обеспечивает защиту от случайного раскрытия. А вот верхняя крышка закрывается слишком легко, что заставило нас несколько усомниться в надежности уплотнения, способного защитить от проникновения внутрь воды.

Но, как показали наши испытания, кейс с достоинством прошел погружение в воду. После 2 минутного пребывания на глубине 5 см мы достали его и убедились, что внутреннее пространство осталось сухим, при этом не замочились и контакты под защитной заглушкой наружного разъема USB 3.1.

SSD накопитель ADATA SU650: испытание на скорость

Как мы уже упоминали выше, вместе с защищенным боксом у нас на тесте побывал и новый накопитель SSD ADATA SU650 — новейшая модель скоростного диска для установки в ноутбуки и настольные ПК. Защищенный бокс ADATA ED 600 позволяет использовать такой накопитель как суперскоростной внешний диск (скорость передачи данных через порт USB 3.1 может достигать 5 Гбит/с).

Установка диска в кейс происходит без каких либо заморочек — достаточно просто совместить разъемы и надвинуть диск на контактную колодку. Устройство не имеет каких-либо сигнальных светодиодов, поэтому, об успешном подключении можно судить только о сообщениях Проводника Windows.

По заверениям производителя, использование данного SSD-диска гарантирует четырехкратное увеличение скорости по сравнению с обычными внешними жесткими дисками. Больше всего от этого выиграют пользователи современных компьютеров, т.к. подключение выполняется через скоростной интерфейс USB 3.0.

Тест SSD, подключенного к защищенному боксу ADATA ED 600 При подключении накопителя через порт USB 3.0 тест CristalDiskMark показал скорость записи файлов большого размера 368 Мб/с, а чтения — 407 Мб/с. Аналогичные результаты показал и бенчмарк AS SSD Benchmark.

А вот ATTO Benchmark продемонстрировал довольно выдающиеся показатели — примерно 450 Мб/с на чтение и около 400 Мб/с.

В Windows 10, при копировании на SSD диск файла размером 1 Гбайт скорость передачи данных достигала 80 Мбайт/с для файлов размером до 500 Мб и 60 Мбайт/с для файлов свыше 1 Гб. Этот результат можно назвать хорошим, и несколько выше скоростей передачи данных у HDD дисков.

Тест SSD при подключении к ПК через SATA шлейф

При подключении через порт SATA компьютера производитель обещает скорости чтения до 520 Мбайт/с. Наш тест даже превзошел эти показатели. бенчмарк CristalDiskMark показал скорость записи файлов большого размера 480 Мб/с, а чтения — 529 Мб/с. Несколько меньшие результаты показал бенчмарк AS SSD Benchmark: 385 и 458 Мб/с соответственно на запись и на чтение. На момент публикации стоимость данного накопителя составляла около 4400 рублей за версию 240 Гб, что позволяет говорить об одном из лучших соотношений цена/качество.

Итоги теста SSD накопителя ADATA Ultimate SU650 240GB:

По итогам наших лабораторных тестов SSD-накопитель Adata Ultimate SU650 240GB получил в целом очень хорошую оценку. Сильные результаты модель продемонстрировала как при чтении, так и при записи. Ни в одной из зачетных дисциплин устройство не обмануло наших ожиданий — результаты оказывались выдающимися. Соотношение цены и качества на момент проведения теста у Adata Ultimate SU650 одно из лучших. Преимущества Высокие скорости передачи данных на чтение и запись Высокое качество изготовления Использование технологии 3D NAND Отсутствие нагрева Отличное соотношение цена/качество Недостатки не обнаружено Технические характеристики: Тип носителя

SSD, 2,5“ Объем

240 Гбайт Тип памяти

TLC 3D NAND Скорость чтения/записи

до 520/450 Мбит/с Интерфейс подключения

USB 3.0 Ударостойкость при работе

1500 G Время наработки на отказ