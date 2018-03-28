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Смартфон LG K9 вышел в продажу в России
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Смартфон LG K9 вышел в продажу в России 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: planet-today.ru
Компания LG Electronics объявила о начале продаж в России смартфона LG K9. Эта довольно простая модель была анонсирована на февральской выставке MWC 2018 под именем LG K8 (2018), но на российском рынке выходит уже как LG K9.
Смартфон оснащается 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 210 на 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 2 ТБ.
Аккумулятор обладает ёмкостью 2500 мАч. Смартфон работает под операционной системой Android 7.1.2. Nougat. Размеры составляют 146,3 х 73,2 х 8,2 мм, вес — 152 грамма.
Смартфон LG K9 доступен по рекомендованной розничной цене 9 990 рублей.
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