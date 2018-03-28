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Производитель чехлов рассекретил дизайн LG G7
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Производитель чехлов рассекретил дизайн LG G7 

Ferra.ru 28 марта 2018
Фото: iguides.ru
На сайте британского ритейлера мобильных аксессуаров MobileFun обнаружилась подборка изображений чехлов от популярного производителя Olixar, которые также показывают смартфон Samsung Galaxy Note 8, пока не представленный официально.
Рендеры подтверждают такие особенности дизайна, как безрамочный дизайн с вырезом экрана в стиле iPhone X, двойная основная камера с вертикальной организацией и сканер отпечатков пальцев на задней панели.
Согласно более ранним утечкам, LG G7 получит возможности искусственного интеллекта LG V30 ThinQ и обновлённую аппаратную платформу. При этом стоимость LG G7 окажется выше примерно на 80 евро по сравнению с предшественником, LG G6, достигнув 700 евро.
Смартфон оснащается 6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3120 x 1440 пикселей и соотношением сторон 19,5:9, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, двойной основной камерой 16+16 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Старшая версия получит 6 и 128 ГБ памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.
Официальный дебют LG G7 ожидается в конце апреля или начале мая 2018 года.
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