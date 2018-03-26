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Бывший сотрудник Apple рассказал о создании звуков в устройствах компании
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Бывший сотрудник Apple рассказал о создании звуков в устройствах компании 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Бывший сотрудник Apple рассказал о создании звуков в устройствах компанииЗадумывались когда-нибудь, как появились первые звуки в гаджетах Apple? И почему они называются так, а не иначе?
Джим Рикс, создатель звука затвора камеры iPhone и мелодии запуска Mac, рассказал CNBC об их истории создания.
Начал интервью Рикс со звука Sosumi, который используется в компьютерах Apple с 1991 года. Сначала его хотели назвать Xylophone, но звукозаписывающая компания подала на Apple в суд.
Они запретили создателям Macintosh использовать для сигналов системы любые названия, созвучные с инструментами. Риксу пришлось соврать Apple, что Susomi — японское слово, никак не связанное с музыкой.
После начала разбирательств я решил назвать этот звук «пусть будет бип» (англ. let it beep). К сожалению, я не мог себе такого позволить, но после ко мне пришла другая идея «что ж, засудите меня» (англ. so sue me).
В итоге всё это превратилось в забавное слово Sosumi.
Поскольку в те годы Mac часто перезагружались, Рикс не хотел, чтобы пользователи часто слышали назойливый звук. Изначально он был записан в полутонах, но Джим решил его переделать.
Он просто сыграл аккорд в мажорной тональности с тоникой «до», вдохновившись концовкой песни группы Beatles — A Day in the Life.
У Рикса не было прав на изменение системных звуков, но он знал тех, кто может это сделать. Было принято решение установить звук в последней сборке OS X, чтобы разработчики не успели его убрать.
Впервые звук дебютировал в Machintosh Quadra. Позднее Apple его запатентовала.
Правда, в последних версиях операционной системы звук изменился для ноутбуков и компьютеров iMac Pro.
Рикс также приложил руку к созданию звука затвора камеры iPhone. Он просто записал щелчок камеры Canon AE-1 и немного замедлил его.
Каждый раз, когда вы делаете снимок на свой iPhone, вы слышите мою камеру. Это меня иногда смущает. Даже сейчас, если я слышу, как кто-то рядом фотографирует на iPhone, я оглядываюсь убедиться, не украли ли у меня мою камеру.
К сожалению, создатель культовых звуков покинул Apple в девяностых годах. Он отказался от денег, которые платили в компании.
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