Смартфоны Nokia 5 и Nokia 6 начали обновляться до Android 8.1 Oreo

Nokia 8 получил Android 8.1 Oreo в прошлом месяце, а теперь компания HMD Global начала распространение обновления прошивки со свежей операционной системой Android 8.1 Oreo для смартфонов Nokia 5 и Nokia 6.

Тунисе и На данный момент апдейт стал доступен для Nokia 5 в Индии Индонезии , а для Nokia 6 — только в Индии. Ожидается, что в других регионах обновление начнётся в ближайшее время.

Прошивка с номером 5.580 для Nokia 5 весит 866,7 МБ, для Nokia 6 — 933,8 МБ. Помимо стандартных новшеств 8.1 Oreo, апдейт приносит мартовское обновление безопасности Android.