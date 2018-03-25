Новости Android #155: новинки Sony и дешевые часы от Lenovo

Представляем вашему вниманию 155-й выпуск нашего еженедельного проекта «Новости Android»! Сегодня в выпуске мы поговорим о новых смартфонах Sony, проверке на прочность Galaxy S9 и многом другом! Ниже с этими же новостями вы можете ознакомиться в традиционном текстовом формате.

Представлен Huawei P20 Lite: Kirin 659 и вырез в дисплее

Huawei неожиданно для всех представила Nova 3e в Китае , а также P20 Lite в Европе. Обе модели идентичны, а различия лишь в названиях и доступных цветах. В Европе P20 Lite доступен в трех цветах (синий, розовый и черный), тогда как Nova 3e в Китае доступен еще и в золотом цвете.

P20 Lite оснащен 5,84-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 19:9 и разрешением FullHD+. За производительность отвечает процессор Kirin 659. P20 Lite получил 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти с поддержкой microSD-карт. Основная камера здесь двойная (16 + 2 Мп), а фронтальная на 24 Мп (IMX578), которая способна разблокировать устройство по лицу.

«Из коробки» аппарат работает на базе Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.0, аккумулятор в P20 Lite на 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 9V/2A. Стоимость P20 Lite составила 452 доллара в Европе. Купить его можно будет к концу месяца.

Sony объявила российские цены на Xperia XZ2 и XZ2 Compact

Отечественный офис Sony провел презентацию, в ходе которой объявил о начале российских продаж Xperia XZ2 и XZ2 Compact. Оформить предварительный заказ на новинки вендор позволяет уже сейчас по цене 49 990 рублей за младшую модель и 59 990 рублей — за старшую.

Старшая Xperia XZ2 оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+. В актуальном поколении флагманских смартфонов производитель решил отказаться от 4К-матриц, сделав ставку не на четкость картинки, а на качество цветопередачи, которую удалось повысить за счет поддержки HDR.

Аппаратную основу смартфона составляет трендовый процессор Snapdragon 845, обеспечивающий ему невероятную производительность в играх и возможность съемки видео в HDR в Ultra HD-разрешении. Также отметим поддержку Hi-Res Audio и встроенные стереодинамики, создающие прекрасную звуковую панораму.

Младшая Xperia XZ2 Compact имеет дисплей меньшей диагонали, которая равна всего 5 дюймам. Несмотря на это, производитель не стал сокращать разрешение матрицы, оставив его на уровне со старшей моделью. Благодаря этому плотность пикселей на дисплее XZ2 Compact оказывается даже выше, чем у более дорогой версии.

Градация оперативной и встроенной памяти XZ2 Compact идентична XZ2 и равна 4/64 ГБ. Очевидно, производитель оптимизировал «железо» флагманов таким образом, что для стабильной работы им будет достаточно и 4 ГБ ОЗУ. Памятуя о плавности фирменной прошивки Sony, у нас нет оснований думать иначе.

Galaxy S9+ сразился с iPhone X в дроп-тесте

Apple назвала стекло iPhone X самым крепким из всех, которые когда-либо использовались в смартфонах. При этом Samsung рассказала о более толстом дисплее и улучшенном алюминии в линейке Galaxy S9. Сотрудник PhoneBuff сравнил прочность корпусов обоих устройств в дроп-тесте.

Журналисты провели три обязательных раунда. В первом смартфоны уронили на заднюю поверхность. Оба устройства остались в работающем состоянии, однако у Galaxy S9+ лопнуло стекло. iPhone X не сильно пострадал внешне.

Во втором туре смартфоны падали на угол корпуса. Десять максимальных баллов снова достались iPhone X, а S9+ показал себя чуть хуже. В третьем раунде ситуация изменилась на противоположную: переднее стекло смартфона Samsung осталось невредимым, а флагман Apple дал трещину.

После трёх этапов авторы видео решили провести дополнительный. Изначально планировали бросать устройства десять раз. iPhone X перестал распознавать жест «Домой» после пятого падения. Galaxy S9+ дошёл до финиша и заработал победу в одно очко.

В Android появится нативная поддержка датчиков распознавания лиц Нативная поддержка датчиков распознавания лиц может появиться в Android уже в обозримом будущем. Об этом свидетельствует содержание Android Open Source, косвенно подтверждая планы Google по освоению нового метода идентификации. Поддержка системой технологии распознавания лиц позволит производителям смартфонов не тратить время на написание ПО, обеспечивающего работу сканера, сосредоточившись на чем-то отвлеченном.

Несмотря на то что отсылка, найденная в коде AOSP, абсолютно не гарантирует скорого появления смартфонов с функцией распознавания лиц, она доказывает явную заинтересованность представителей индустрии новой технологией. Не исключено, что Google обладает некими тайными знаниями и таким образом готовит фирменную ОС к массовому наплыву устройств с трехмерными датчиками для идентификации пользователей по их лицам.

Впрочем, как сообщает Reuters, первые смартфоны со сканерами распознавания лиц появятся на рынке не ранее 2019 года. На данный момент ни один из производителей первого эшелона не имеет доступа к соответствующим технологиям. По этой причине есть все основания полагать, что первым Android-смартфоном с 3D-датчиками идентификации станет юбилейный Galaxy S10, релиз которого запланирован как раз на весну следующего года.

Lenovo представила смарт-часы с сапфировым стеклом за 20 долларов

Китайский производитель электроники Lenovo представил фирменные смарт-часы стоимостью всего 20 долларов США. В отличие от большинства решений конкурентов, новинка не имеет сенсорного дисплея, который замещает аналоговый циферблат. Несмотря на это, устройство обладает широким перечнем «умных» функций от шагомера до трекера сна и при этом работает 12 месяцев на одной зарядке.

Lenovo Watch 9 (так производитель окрестил свое детище) поставляется в корпусе из нержавеющей стали двух цветов: серебристого и графитового. Циферблат, которому было не суждено стать сенсорным, защищен сапфировым стеклом со степенью твердости 9H и препятствует не только появлению царапин, но и попаданию внутрь корпуса влаги при погружениях на глубину до 50 метров.

Отсутствие электронного дисплея не мешает часам выступать в роли приемника входящих уведомлений. После синхронизации со смартфоном Lenovo Watch 9 будут вибрировать, оповещая вас о поступившем сообщении или вызове. Кроме того, пользователям часов будет доступна возможность удаленно спускать затвор камеры смартфона простым жестом потряхивания.

Все данные о пользователе, получаемые часами, в том числе количество пройденных за день шагов, сожженных калорий и качество сна, синхронизируются по Bluetooth со смартфоном. Производителем заявлена поддержка не только смартфонов под управлением Android, но и iPhone. Приобрести Lenovo Watch 9 в Китае будет можно уже 23 марта. О сроках выхода новинки за пределы родины пока не сообщается.

Ну а на этом у нас все, увидимся с вами на следующей неделе!