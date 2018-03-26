СМИ: РС-версия Far Cry 5 удалась и лишена проблем предыдущих игр Ubisoft

До выхода Far Cry 5 остаётся всего один день, и многих наверняка волнует вопрос оптимизации РС-версии проекта — всё-таки в последнее время тут не угадаешь. Как сообщает портал DSOGaming, переживать не стоит. Новый шутер Ubisoft работает на РС «чрезвычайно хорошо».

Игра предоставляет множество различных графических настроек, поэтому каждый пользователь сможет отрегулировать Far Cry 5 под себя, подкручивая те или иные параметры. Если потребуется сравнить разные визуальные установки — это можно сделать с помощью внедрённого бенчмарка.

Но вернёмся к тестам портала. На компьютере с процессором Intel Core i7 4930K (4,2 ГГЦ), 8 ГБ оперативной памяти и видеокартой Nvidia GeForce GTX 980 Ti игра продемонстрировала в среднем 85 кадров в секунду с минимальным значением в 72 FPS. И это на самых высоких настройках графики в разрешении 1080р.

Видео ниже записано при помощи ShadowPlay, поэтому иногда частота кадров падает и до 68 единиц.

Как отмечает журналист, у Far Cry 5 при этом нет проблем с распределением нагрузки на процессор, свойственных Far Cry Primal или Assassin’s Creed Origins. Последняя, например, не могла полноценно использовать многоядерные CPU, из-за чего некоторые ядра были полностью нагружены, а другие — «прохлаждались»

В своей заметке сотрудник DSOGaming также отмечает, что за время тестов у Far Cry 5 не было обнаружено никаких зависаний, возникавших в Far Cry 4, если игра была установлена на жёстком диске, а не SSD.

Есть ещё порох в пороховницах Ubisoft Montreal! Благодаря отличной работе с сеттингом, открытым миром и сценарием Far Cry 5 заслуживает титул одной из лучших частей серии. Это не революционный, но во всех смыслах достойный шутер, который затягивает на десятки часов.

Обзор Far Cry 5