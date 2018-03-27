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Far Cry 5 уже установила первый рекорд — в Steam
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Far Cry 5 уже установила первый рекорд — в Steam 

Игромания.ру 24 минуты назад
Фото: Игромания.ру
Far Cry 5 только-только поступила в продажу, но уже установила новый рекорд для серии в Steam. Речь о числе одновременно находившихся в шутере пользователей. Вероятно, это связано с тем, что игра стала доступна единовременно по всему миру — в 6 утра по московскому времени.
В итоге уже спустя 3 часа после этого в Far Cry 5 находилось более 57 тысяч пользователей. Это более чем вдвое выше показателей предыдущего рекордсмена — Far Cry 3, одновременно вместившего в себя всего 23 тысячи человек. Причём это случилось в ноябре 2014 года, спустя 2 года после выхода шутера.
Пиковые значения франшизы Far Cry в Steam:
Far Cry 5 — 57 631 человек;
Far Cry 3 — 23 042 человека;
Far Cry 4 — 16 946 человек;
Far Cry Primal — 14 702 человека;
Far Cry 3: Blood Dragon — 5 444 человека;
Far Cry 2 — 1 482 человека;
Far Cry — 1 235 человек.
Far Cry 5 поступила в продажу сегодня на PS4, Xbox One и РС. А уже 3 апреля в игре стартует первое «сетевое событие», наградой за участие в котором станут различные предметы кастомизации.
Также Ubisoft поделилась новыми изображениями трех сюжетных дополнений. Подробнее об их наполнении можно узнать из нашей заметки.
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