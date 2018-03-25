DSOG: ПК-версия Far Cry 5 работает плавно и лишена проблем предыдущих частей

Похоже, порт в этот раз удался.

Согласно первым тестам портала DSOGaming, Far Cry 5 на ПК отлично оптимизирована. Кроме того, у игры есть множество графических настроек, позволяющих добиться наилучшей производительности.

Far Cry 5 тестировали в разрешении 1080p на ПК следующей конфигурации: процессор Intel i7 4930K (разогнан до частоты 4,2 ГГц), 8 ГБ оперативной памяти, видеокарта GTX 980Ti и Windows 10 64-bit.

На этом ПК игра с максимальными настройками выдаёт в среднем около 85 кадров в секунду и минимум 72 кадра.

Падение до 68 кадров в секунду в ролики DSOG объясняет влиянием Shadowplay

Как отмечает DSOG, в отличие от Far Cry Primal и Assassin's Creed Origins, у игры нет проблем с распределением нагрузки на многоядерных процессорах. Ни одно из ядер не нагружается до 100%.

Кроме того, в Far Cry 5 нет различного рода дёрганий и подгрузок при установке на обычный HDD, не говоря уже об SDD. С этим проблемами сталкивались владельцы Far Cry 4.

Far Cry 5 поступит в продажу 27 марта.

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