Названы смартфоны с самыми надежными батареями

Специалисты из компании IGN Tech составили рейтинг смартфонов с самыми надежными и безопасными батареями. Лидером стал iPhone X американской корпорации Apple с батареей емкостью 2716 мАч.

Какой телефон выбрать

ТОП лучших недорогих смартфонов } Второе место досталось iPhone 8 Plus с батареей емкостью 2675 мАч. А замыкает тройку лидеров южнокорейский смартфон Samsung Galaxy S8 с батареей на 3000 мАч.

Также довольно надежными оказались Google Pixel 2, емкость аккумулятора которого составляет 2700 мАч, а также LG V3 с емкостью 3300 мАч.

Напомним, среди самых мощных смартфонов на операционке Android оказались Mate 10 Pro и Mate 10 от Huawei. А третье место занял флагманский телефон Huawei — Honor V10.

Познай Дзен с намиПодпишись на нас в Telegram