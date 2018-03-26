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Названы смартфоны с самыми надежными батареями
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Названы смартфоны с самыми надежными батареями 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Специалисты из компании IGN Tech составили рейтинг смартфонов с самыми надежными и безопасными батареями. Лидером стал iPhone X американской корпорации Apple с батареей емкостью 2716 мАч.
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ТОП лучших недорогих смартфонов } Второе место досталось iPhone 8 Plus с батареей емкостью 2675 мАч. А замыкает тройку лидеров южнокорейский смартфон Samsung Galaxy S8 с батареей на 3000 мАч.
Также довольно надежными оказались Google Pixel 2, емкость аккумулятора которого составляет 2700 мАч, а также LG V3 с емкостью 3300 мАч.
Напомним, среди самых мощных смартфонов на операционке Android оказались Mate 10 Pro и Mate 10 от Huawei. А третье место занял флагманский телефон Huawei — Honor V10.
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