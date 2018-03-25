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В 2018 HTC решила ограничить количество флагманских смартфонов
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В 2018 HTC решила ограничить количество флагманских смартфонов 

MDDevice 4 часа назад
Фото: MDDevice
Подобно LG, в первом квартале 2018 года тайваньская HTC решила обойтись без важных анонсов. Ни на CES в январе, ни позднее на MWC в конце февраля, флагманов HTC представлено не было. Можно было бы подумать, что компания вообще свернула производство смартфонов, но это не так. Робкие слухи о модели U12 начали появляться еще в конце 2017, в 2018 они окрепли, а кое-какую определенность информация получила только сейчас.
Поклонникам бренда наверняка грустно будет узнать, что изобилия смартфонов HTC в 2018 году не планируется. Может даже оказаться так, что U12 Plus будет единственным премиальным аппаратом за весь год. Обычно если в семействе выпускают модель с приставкой «Plus», то должна существовать и базовая версия, но HTC, похоже, решила поступить иначе. Источники утверждают, что компания представит единственный смартфон U12 Plus, в дополнение ко второму позднее выйдет более доступная модель U12 Life, но промежуточной «центральной» модели выпущено не будет.
U12 Plus получит 5,99-дюймовый экран с разрешением Quad HD+, процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4/6 Гбайт оперативной памяти. Возможные варианты встроенной памяти — 64, 128 или 256 Гбайт. У смартфона будет сдвоенная камера с сенсорами 12+16 Мп, фронтальная камера на 8 Мп, влагозащита по стандарту IP68, технология сканирования лиц, аккумулятор на 3420 мАч и операционная система Android 8.0 Oreo с надстройкой Sense 10 и поддержкой технологии Project Treble. Смартфон выйдет в вариантах на одну или две карты SIM.
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