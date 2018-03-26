HTC U12+ окажется единственным флагманом компании в 2018 году

Компания HTC планирует выпустить в 2018 году только один флагманский смартфон — HTC U12+. Об этом сообщил некий инсайдерский источник, также отмечая, что базовой версии HTC U12, уменьшенной версии по сравнению с HTC U12+, выпущено так и не будет.

При этом предусмотрен запуск смартфона HTC U12 Life, относящегося к среднему уровню. HTC U12+ по своим параметрам будет конкурировать с Samsung Galaxy S9+, но по цене окажется на уровне Galaxy S9.

Согласно более ранним утечкам, флагманский смартфон HTC под кодовым названием Imagine выйдет в продажу именно как HTC U12+. Он получит 5,99-дюймовый Super LCD-дисплей с разрешением Quad HD+ (1440 х 2880 пикселей) и соотношением сторон 18:9, а также пару 8-мегапиксельных селфи-камер, как у HTC U11 EYEs, и пару модулей основной камеры на 16 и 12 Мп. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.

Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3420 мАч.

Также отмечаются сканер отпечатков пальцев, функция разблокировки смартфона по лицу, защита от воды и пыли на уровне IP68, интерфейс с сенсорной кромкой Edge Sense 2.0, операционная система Android 8.0 Oreo и оболочка Sense 10, версии с двумя или одной SIM-картами.

Разработка HTC U12+ несколько задержалась и его дебют был отложен с конца апреля на май 2018 года.