Больше не ждите от Apple нормальных ноутбуков

Больше не ждите от Apple нормальных ноутбуковЯ, как и многие из вас, очень привык к своему основному рабочему инструменту — MacBook. Удобный портативный компьютер в стильном корпусе, мощной начинкой, практичностью и потрясающим экраном.

Жаль, но Apple больше не делает подобных ноутбуков.

Последний «правильный» MacBook компания представила в 2015 году, в очередной раз обновив уже проверенный годами алюминиевый корпус и встроив в модель новый тачпад с функцией Force Touch, поддерживающий силу нажатия.

На этом нормальные ноутбуки от компании закончились. И началась эра устройств в красивой обертке, но абсолютно непригодных для долгосрочной эксплуатации.

С новым макбуком меня хватило на 2 дня Поводом для написания этого материала стали почти два дня, проведенных за MacBook Pro 2017 года моего товарища.

Эксперимент, в котором мой 15-дюймовый MacBook Pro 2014 года отправился в пользование к другу, а я 48 часов пытался привыкнуть к «элегантности» MacBook Pro 15'' 2017 года с TouchBar и… вместо точек я бы предпочел выбраниться.

Ниже все то, что вынуждает сделать вывод — Apple не интересуют практичные ноутбуки. Последние три года компанию тешат исключительно деньги, сервисная поддержка и продвижение электронных продуктов.

1. MacBook Pro стал нежным, а не рабочим

Изящный, тонкий, стильный — на кой черт мне все это, если я давно вырос из возраста козырять гаджетами перед сверстниками?

Нет, ноутбук не должен походить на рубленый топором алюминиевый брусок, но когда дизайн вредит практичности — уж извольте.

Первые часы работы не покидало чувство, что я вот-вот сломаю эти хрупкие клавиши с механизмом «бабочка». Я привык чувствовать ход клавиш, поскольку неплохо освоил игру на пианино, да и вообще при выборе многих вещей отдаю предпочтение тактильным ощущениям.

Так вот, с седьмой серии MacBook Pro (а эта те «прошки», что выпускаются с октября 2016 года) Apple стала создавать по-настоящему бумажные устройства. Его страшно придавить, прижать и, упаси Господь, уронить.

Но самое неприятное, что новое поколение Pro-ноутбуков создано так, чтобы вы самостоятельно как можно скорее его угробили.

2. Макбуку нужны переходники, новые кабели и аксессуары

У вас собралась куча флешек, кабелей, карт-памяти и прочего добра, которое вы привыкли беспрепятственно вставлять в ноутбук? Готовьтесь переучиваться.

Ни одного привычного порта — только четыре универсальных USB Type-C.

Но что мне делать, если я постоянно скидываю Gcode, чтобы отнести его на скормление ЧПУ или загружаю STL-файлы для передачи на 3D-принтер. И делаю я это по несколько раз за день?

Добавьте к этому флешки, HDMI для внешнего монитора и вы поймете, что через несколько месяцев такого активного «втыкания-извлечения» переходников порты попросту откажут.

Но вы же отдали свыше тысячи долларов за «совершенный ноутбук», почему не воспользоваться прокладками-переходниками? В далеком будущем вы сможете от них избавиться, а пока USB Type-C станет унитарным, прикладывайте к портам подорожник.

Новые макбуки — это не те устройства, которые созданы для активной эксплуатации. Геройства Lenovo и промышленных ультразащищенных изысков от Apple не требовалось, но убивать практичность ради собственного обогащения — откровенное свинство.

Почему я говорю об обогащении? Разбираемся.

3. Макбук больше не поддается ручному апгрейду

Когда меня достала деградировавшая батарея в «прошке», я заказал новую и самостоятельно ее заменил. Когда мне захотелось увеличить скорость чтения/записи и объем памяти встроенного SSD, я сделал тоже самое, самостоятельно.

Наконец, когда у меня вытерлись любимые геймерские клавиши «ASDXZ» и «CMD», на барахолке я нашел потрепанный жизнью MacBook и без проблем их поменял.

В случае с новой линейкой макбуков так не будет. Покупая этот компьютер вы обрекаете себе на поход в сервисный центр при любом желании: будь то поломка или косметическая профилактика.

Об апгрейде и вовсе не может идти речи. Выкладывайте деньги при покупке, сразу. Apple не любит ждать.

4. Я всё-таки считаю, что MagSafe лучше зарядки USB-C Я долго пытался понять, зачем вместо функциональных клавиш Apple разместила эту миниатюрную сенсорную панель?

Компания пыталась показать, что она тоже знакома с OLED-матрицами еще до выхода iPhone X (забудем об Apple Watch)? Или в Apple думают, что пользователь настолько туп, что будет искать смайлик водя пальчиком по микроскопической панели?

Да не смотрю я на клавиатуру, когда работаю! Не смотрю! Все комбинации во всем ПО уже привык нажимать механически и тупо вглядываться в маленький экранчик не имею ни малейшего желания.

Правда, в пользу Apple есть два аргумента. Первый — компании нужно было чем-то оправдать обновленное поколение ноутбуков после пятилетнего молчания.

Второй — Apple решила забить на магнитный порт MagSafe, а чтобы как-то оправдать дискриминацию лучшего зарядного порта в истории ноутбуков, впихнула никому ненужный TouchBar.

Хотя, маркетологи явно понимали, что без MagSafe полегчавший и изрядно скинувший в весе MacBook Pro при любом резком движении будет лететь на пол. Ведь зарядный кабель теперь нужно доставать ручками.

5. Клавиатура плоская, неудобная и забивается пылью

Не хотелось выносить этот недостаток в отдельный пункт, но к окончанию данного материала, который я набираю с той самой «прошки», попросту не выдерживаю.

«Ты привыкнешь», — уверяют неразумные фанаты. Привыкну? Простите, я что, перехожу на коробку автомат с механики? Я беру устройство, от которого жду такой же комфортной и удобной работы, и если я рассчитываю печатать быстро как и прежде, почему я должен спотыкаться об очень низкий, практически неощутимый ход клавиш?

Вы представьте себе пианиста с мировыми именем, которому при выборе очередного рояля Steinway в магазине скажут: «А вот на бемольных клавишах мы решили разместить пупырышки. Это облегчит исполнение виртуозных пассажей». Знаете куда будет послан продавец?

И ведь дальше будет хуже…

От одноразовых ноутбуков Apple переходит к одноразовым смартфонам. Нет, я понимаю, что в перспективе мы будет пользоваться устройствами, напоминающими кусок оргстекла и при поломке просто выбрасывать их в мусорное ведро, но не слишком ли рано воплощать концепты в реальность?

48 часов нашего эксперимента истекают завтра в полдень. Признаюсь, что за этой тучей проблем и вопросов к Apple я не заметил ни прироста производительности, ни плавности в работе. Все, как и раньше, на привычном MacBook Pro эпохи «до 2016 года», но в менее практичной упаковке.

Похоже, что эра хороших устройств Apple «с заботой о пользователе» подходит к концу.