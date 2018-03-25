Huawei оснастит Mate 20 дисплейным сканером отпечатков пальцев?

Не исключается, что Huawei будет в числе тех вендоров мобильных девайсов, которые еще в 2018 году порадуют публику смартфонами со встроенными в дисплеи сканерами отпечатков пальцев. Согласно новому сообщению, таким умным телефоном станет Mate 20 (Mate 11), которому предстоит увидеть свет ближе к завершению 2018 года, и, вероятно, станет одним из наиболее запоминающихся флагманов сезона.

Huawei Mate 20 будет выпущен во второй половине текущего года. В нем найдет себе применение дисплейный сканер отпечатков пальцев от Qualcomm . Об этом со ссылкой на DigiTimes сообщается в заметке Доминика Босняка (Dominik Bosnjak), опубликованной ресурсом androidheadlines.com. Как отмечается, рассматриваемое сообщение поступило от «близких к компании источников в индустрии». Инсайдеры, на которых ссылаются в источнике, называют новинку Mate 11, но многочисленные ранее появлявшиеся в Сети сообщения указывают на вероятность изменения компанией Huawei подхода к наименованию ее новых Android-флагманов. К примеру, как уже широко известно, преемники линейки P10 станут называться P20.

Сканер отпечатков пальцев, которым будет оснащен еще не представленный фаблет от компании Huawei, станет работать на основе ультразвуковой технологии. Речь, как уже отмечалось выше, идет о разработке Qualcomm. Предполагается, что Huawei станет максимально использовать эту особенность своего финального флагмана 2018 года в его рекламе.

Удастся ли компании Huawei достичь этой цели? Об этом станет известно только осенью текущего года. Тем временем, ранее уже сообщалось, что и компания Samsung еще не отказалась окончательно от идеи оснастить встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев свой новый флагманский фаблет Galaxy Note 9, несмотря на многочисленные технические проблемы.

Считается также, что как минимум одна из моделей iPhone, которыми компания Apple порадует публику в 2018 году, также будет характеризоваться этой инновационной опцией.

Как дополнительно сообщается со ссылкой на источники, Mate 20 планируется представить в конце третьего или начале четвертого квартала текущего года. Впрочем, предшествующие модели были представлены именно в этот временной период. Линейка умных телефонов Mate 10 была официально анонсирована 16 октября 2017 года в Берлине.

Отмечается также, что компания Huawei все больше внимания уделяет рынкам Европы. Поэтому презентация новых флагманских смартфонов P20 состоится 27 марта текущего года в Париже.

Бренд Huawei достаточно широко известен, но не на всех рынках, отмечается Джоном Веласко (John Velasco) на страницах ресурса phonearena.com. Узнаваемость бренда потребителями является его важнейшей характеристикой. Некоторым компаниям приходится долго работать над этим, другие же становятся известны широкой аудитории довольно быстро.

Китайский вендор телекоммуникационного оборудования и телефонов Huawei стремится сделать свой бренд узнаваемым на рынке Соединенных Штатов . Ведь на других рынках компания достаточно известна и занимает третье место в числе поставщиков смартфонов — непосредственно за лидерами рынка, компаниями Samsung и Apple.

Но в США большинству потребителей этот бренд неизвестен. Исключение составляют ценители высоких технологий, которые внимательно следят за развитием производящей умные телефоны индустрии.

Впрочем, в качестве вендора премиальных девайсов компания стала известна сравнительно недавно. Многие из ранних устройств от Huawei рассматривались, прежде всего, в качестве недорогих альтернатив для тех потребителей, которые искали для себя первый смартфон.

Таким образом, Huawei, в отличие от наиболее известных компаний, сначала приобрела популярность в качестве поставщика бюджетных девайсов. Но сейчас компания предлагает и недорогие телефоны, привлекательные для широкой аудитории потребителей, и впечатляющие флагманы, огромный интерес к которым и создает узнаваемость бренда. Таким образом, оснащение одного из премиальных девайсов компании инновационным сканером отпечатков пальцев никого не удивит.

Ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев были разработаны Qualcomm совместно с O-fil Tech и GIS. Рассматриваемая технология была анонсирована летом минувшего года. Система работает через 800-микронное стекло, в то время как обычные сенсоры не смогут работать, если толщина стекла более 300 микрон.

Новое техническое решение, как отмечается дополнительно, работает невероятно точно, более того — оно может функционировать даже под водой. Предполагается, что интегрированные в экраны девайсов сканеры отпечатков пальцев получат массовое распространение в индустрии раньше, чем 3D-камеры, подобные той, которая нашла себе применение в представленном осенью минувшего года iPhone X.

Обсудить инновации, которые, возможно, найдут себе применение в Huawei Mate 20 и других предстоящих к выпуску в 2018 году смартфонах, читатели могут в Telegram-чате.