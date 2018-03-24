Weibo рассекретил некоторые подробности бюджетника Honor 7A

Двадцать первого марта в Китае компания Honor выпустила в продажу 135-долларовый смартфон Honor 7C. За свою цену новинка предлагает довольно неплохие возможности. Сразу вслед за моделью 7C Honor приготовила еще один смартфон, принадлежащий к той же бюджетной серии. Его цена, правда, ожидается на 100 юаней больше, зато и функционал у новинки, скорее всего, окажется богаче. А называется модель Honor 7A. Релиз этого устройства намечен на понедельник 26 марта.

Некоторые фото и подробности относительно новинки вчера появились в китайской социальной сети Weibo. Практически все, что нужно современному смартфону, в 7A имеется. Здесь и полноэкранный дизайн, и сдвоенная основная камера, и сканер отпечатков пальцев, и разблокировка путем сканирования лица владельца, и даже две карты SIM, а еще модули Bluetooth/Wi-Fi и поддержка microSD-карт объемом до 256 Гбайт. Операционная система новинки — Android 8.0 Oreo. А вот диагональ экрана, его разрешение, объемы оперативной и встроенной памяти, емкость аккумулятора и чипсет — все это пока держится в секрете.