Weibo рассекретил некоторые подробности бюджетника Honor 7A 

Двадцать первого марта в Китае компания Honor выпустила в продажу 135-долларовый смартфон Honor 7C. За свою цену новинка предлагает довольно неплохие возможности. Сразу вслед за моделью 7C Honor приготовила еще один смартфон, принадлежащий к той же бюджетной серии. Его цена, правда, ожидается на 100 юаней больше, зато и функционал у новинки, скорее всего, окажется богаче. А называется модель Honor 7A. Релиз этого устройства намечен на понедельник 26 марта.
Некоторые фото и подробности относительно новинки вчера появились в китайской социальной сети Weibo. Практически все, что нужно современному смартфону, в 7A имеется. Здесь и полноэкранный дизайн, и сдвоенная основная камера, и сканер отпечатков пальцев, и разблокировка путем сканирования лица владельца, и даже две карты SIM, а еще модули Bluetooth/Wi-Fi и поддержка microSD-карт объемом до 256 Гбайт. Операционная система новинки — Android 8.0 Oreo. А вот диагональ экрана, его разрешение, объемы оперативной и встроенной памяти, емкость аккумулятора и чипсет — все это пока держится в секрете.
Напомним, что модель с названием 7C получила 5,99-дюймовый экран 18:9 с разрешением HD+ (1440×720 пикселей), 3/4 Гбайт оперативной памяти, 32 или 64 Гбайт пространства на флеш-накопителе, основную камеру на сенсорах 13+2 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, операционную систему Android 8.0 Oreo и аккумулятор на 2900 мАч. В смартфоне используется однокристальная система Qualcomm Snapdragon 450.