Xiaomi Mi A2 (Xiaomi Mi 6X): характеристики и дата выхода

Mi A1 был первым смартфоном производителя, который вошел в программу Android One. Модель стала успешной, поэтому выход второго поколения не за горами. По слухам, старт продаж устройства планируется на июль. На глобальном рынке мы увидим Xiaomi Mi A2, а для китайских пользователей выпустят Xiaomi Mi 6X.

Последний уже засветился на TENAA с некоторыми параметрами и изображениями. На сегодняшний момент точно известно, что смартфон оснастят чипом Snapdragon 626 (2,2 ГГц), экраном 5,99 дюймов 2160 х 1800 пикселей, оперативной памятью 46 ГБ, накопителями 64128 ГБ и аккумулятором 2910 мАч.

Xiaomi Mi A2 по своему дизайну и характеристикам практически идентичен Redmi Note 5, но с чистым Android без оболочки MIUI. Смартфон оснастят мощными камерами: 20 МП + 8 МП (f/2.0 + f/1.8) и 20 МП (f/2.0). Основной двойной камере обещают быстрый автофокус (PDAF) и оптическую стабилизацию (OIS). А фронталка сможет распознавать своего владельца через Face Unlock.