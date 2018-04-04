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Xiaomi Mi A2 (Xiaomi Mi 6X): характеристики и дата выхода
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Xiaomi Mi A2 (Xiaomi Mi 6X): характеристики и дата выхода 

Карельские вести 4 апреля 2018
Фото: Карельские вести
Mi A1 был первым смартфоном производителя, который вошел в программу Android One. Модель стала успешной, поэтому выход второго поколения не за горами. По слухам, старт продаж устройства планируется на июль. На глобальном рынке мы увидим Xiaomi Mi A2, а для китайских пользователей выпустят Xiaomi Mi 6X.
Последний уже засветился на TENAA с некоторыми параметрами и изображениями. На сегодняшний момент точно известно, что смартфон оснастят чипом Snapdragon 626 (2,2 ГГц), экраном 5,99 дюймов 2160 х 1800 пикселей, оперативной памятью 46 ГБ, накопителями 64128 ГБ и аккумулятором 2910 мАч.
Xiaomi Mi A2 по своему дизайну и характеристикам практически идентичен Redmi Note 5, но с чистым Android без оболочки MIUI. Смартфон оснастят мощными камерами: 20 МП + 8 МП (f/2.0 + f/1.8) и 20 МП (f/2.0). Основной двойной камере обещают быстрый автофокус (PDAF) и оптическую стабилизацию (OIS). А фронталка сможет распознавать своего владельца через Face Unlock.
Будут доступны несколько цветов: черный, серебристый, красный и золотой. Из коробки установят полностью чистую Android 8.1 со всеми возможностями Google, что и предполагает программа Android One. Габариты устройства — 158,8 × 75,5 × 7,3, а вес 167 граммов.
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