У меня смартфон Xiaomi. Он меня прослушивает

Он меня прослушиваетДолгое время я очень скептически относился ко всяким мифам и легендам о прослушивании, слежке и тайном заговоре OEM-производителей. Эта тема меня как-то не волновала и не беспокоила.

Но ровно до тех пор, пока я лично не столкнулся с тем, что мой смартфон постоянно подслушивает меня. И делает он это, похоже, 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Сначала не обращаешь внимания. Потом начинаешь замечать очень странные совпадения. В конце концов, ты четко понимаешь, что операционка Android в связке с весьма дружелюбной оболочкой MIUI от Xiaomi откровенно «пасут» тебя с одной целью — показать тебе самую актуальную рекламу.

Что за девайс?

Отказавшись от iPhone, я выбрал весьма серенький (и по позиционированию на рынке, и по цвету корпуса) Android-смартфон Xiaomi Redmi Note 4x.

Адекватный гаджет за адекватные деньги. Слаженно работает уже более полугода и, в принципе, ни разу не подводил.

Перепробовав с десяток разных версий операционок, от Android 6.0 до «голой восьмерки», решил вернуться к штатной MIUI. Сейчас это актуальная девятая версия системы. Помимо приятных фич и нововведений, похоже, разработчики поработали и над алгоритмом сбора пользовательской информации.

Не хотел бы разводить демагогию, а просто расскажу о трех отдельных случаях, которые произошли лично со мной, и которые заставляют задуматься.

Случай первый. Смартфон знает, о чем ты говоришь

Viber, WhatsApp, Messenger — ответственные за все эти мессенджеры компании уверяют, что не передают данные о пользователях третьим лицам. Не верю!

В середине января мой друг детства попал в неприятную историю. Гололед, снег, задубевшая резина, слишком долгий тормозной путь и у его недавно приобретенного Seat разбита фара.

Пару дней мы обсуждали возможные варианты ремонта. Сошлись на том, что лучше посмотреть на досках объявлений аналогичную фару с донора. И тут важный момент: я ни разу не искал информации о фарах в поиске и не открывал объявлений на эту тему.

Это я помню точно, потому что все обсуждения велись по телефону — просто набирали друг-друга и общались. Ни слова о «замена фар в Москве », «ремонт оптики дешево» или «восстановление оптики за три копейки». К слову, живем мы в разных городах и «наши IP уж точно не пересекались».

Фару товарищ заказал, ее доставили. А потом в течение недели меня доставали всевозможные баннеры, посвященные автооптике.

В Chrome, в Safari с Mac, в роликах на YouTube…

Случай второй. Смартфон слышит, что ты обсуждаешь

Вы можете говорить о том, как роскошно выглядит обновленная семерка BMW, как хорошо было бы отдохнуть этим летом в Сочи или как здорово снимает новая зеркалка от Nikon.

С супругой мы обсуждали детский комод, кроватку и мебель. До поиска в сети дело не дошло, причем в этом я уверен на 100%. История браузеров наших ноутбуков и смартфонов не содержит ни одного поискового запроса или упоминания по данной тематике.

Но таргетированная реклама тут как тут — «лучшая мебель от производителя», «самые надежные маятниковые механизмы в стране» и т.д.

И случай не единственный.

Уже не первый раз я ловлю себя на мысли, что то, о чем я говорю, мой смартфон потом превращает во всплывающие баннеры и рекламные объявления.

Случай третий. Смартфон знает, что ты пишешь

Практически ежедневно я переписываюсь с приятелем-технарем. Мы обсуждаем всевозможные проекты, вместе осваиваем числовое программное управление, Arduino, 3D-печать и моделирование.

Переписку ведем либо через Skype, либо через Viber. Буквально пару недель назад заговорили о масс-спектрометре. Удивительная штука, которая позволяет проанализировать, из чего именно состоит тот или иной материал.

Обсуждали исключительно в Viber (Skype — для рабочего времени, а были выходные). Шутили, мечтали о том «а вот бы такое построить». Разумеется, в Google никто не ходил и у Яндекса никто ничего не спрашивал. Так, больные фантазии двух повернутых на технике мужиков.

Поговорили и забыли.

А через пару дней я стал замечать баннеры со всевозможными анализаторами воздуха, воды, витаминомеров. Нет, масс-спектрометром там и не пахло, но если вникнуть в суть каждого прибора, понимаешь, что кто-то «слышал звон, да не понял где он».

Это кто-то — мой смартфон, который сунул нос в мою переписку и личную жизнь и на этот раз.

Это просто Xiaomi какое-то Да-да, я уже предвкушаю комментарии, вроде «выбрось ведро в ведро» или «а что ты хотел от Андрюшки». Но, уверен, что практически каждый читатель знаком с этой платформой и пользуется Android-девайсом.

Более того, с подобной историей я сталкивался и тогда, когда практически каждый год мчался за вновь вышедшим айфоном.

Иногда складывается ощущение, что в нашей семье живет кто-то двуликий. Тот, кого постоянно носишь с собой, тот, кого носишь на руках и с доверием кладешь на прикроватную тумбочку. И тот, кто тщательно прослушивает и отслеживает каждое сказанное или написанное тобой слово. Твой смартфон.