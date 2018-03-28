Стали известны подробности о флагманском смартфоне Xiaomi

Характеристики нового флагманского смартфона Xiaomi появились в Сети. Продажи смартфона Mi MIX 2S стартуют в Китае 3 апреля, но ознакомиться с возможностями новинки можно уже сейчас.

Характеристики флагмана были озвучены руководством крупнейшего производителя гаджетов — компании Xiaomi. Так, некоторые функции смартфона позаимствованы у iPhone X. Известно, что Mi MIX 2S будет оснащен безрамочным экраном с диагональю 5,99 дюймов и поддержкой Full HD и двойной камерой. Работать устройство будет на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц, сообщают "Известия"

Ожидаемая стоимость нового смартфона составит около 522 долларов (30 тысяч рублей).

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что генеральный директор Xiaomi заявил о совершенстве iPhone. «Как бы сильно корпорация не старалась выпускать отличные смартфоны по доступной цене, любой новый iPhone всегда оказывается лучшим. Они обеспечивают потрясающий пользовательский опыт программного обеспечения и „железа“, который не может предложить больше ни один другой производитель, хоть все к этому и стремятся», — сообщил Лей Юн.