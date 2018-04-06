Самые ожидаемые смартфоны «второго эшелона» в 2018 году

У компаний, которые борются за место под солнцем на рынке смартфонов, порой получаются даже более интересные модели, чем у признанных лидеров. Предлагаем обзор новинок, которые постараются удивить нас в 2018. И если план производителя сработает, моментальная с доставкой кредитная карта поможет стать владельцем ультрасовременного аппарата сразу после выхода, а не ждать, пока он устареет.

Xiaomi Mi Mix 3 Когда ждать: Осенью

Чем планируют удивлять:

Китайская компания Xiaomi давно заработала хорошую репутацию, однако продолжает придерживаться приятной для покупателей ценовой политики. Вот и Mi Mix 3 наверняка порадует тех, кто хотел бы обзавестись безрамочником с флагманскими характеристиками. Судя по анонсам, новинку оснастят мощным процессором Snapdragon 845 и оперативной памятью до 8 ГБ, а AMOLED-дисплей дотянут до самых высоких мировых стандартов. И при этом снова умудрятся назначить одну из самых привлекательных цен на рынке.

Essential Phone 2 Когда ждать: Летом

Чем планируют удивлять:

Созданная всего год назад компания сразу привлекла внимание, ведь у ее руля стоит Энди Рубин — один из тех, кто подарил миру Android. Теперь Рубин мечтает о смартфонах, которые были бы безупречны и внутри, и снаружи. Первый блин вышел скорее комом: узнаваемый дизайн Essential Phone публике понравился, а вот сыроватое ПО, откровенно завышенная цена и сомнительная камера — не очень. К лету Essential попробуют провести работу над ошибками и выпустить модель без недостатков.

Google Pixel 3 Когда ждать: Осенью

Чем планируют удивлять:

Google позиционирует линейку Pixel как премиумную и имеет на то основания: у смартфонов хорошая производительность и достойные камеры. А вот дисплеи подвергались критике, так что их улучшением наверняка займутся в первую очередь. Также от одного из лидеров рынка IT-технологий ждут усовершенствования искусственного интеллекта и обучаемости. Если еще и батарею разработают помощнее, устройство окажется многообещающей новинкой осени.

Moto Z3 Force

Когда ждать: Летом

Чем планируют удивлять:

Если вы частенько роняете телефоны, вам понравится технология ShatterShield, которую обещают реализовать в Z3 Force. Эта разработка делает экран куда менее уязвимым: поверх гибкой матрицы устанавливается ударопрочное сенсорное покрытие, затем еще одно пластиковое, и все это покрывается защитной пленкой. Также еще в прошлом году представители компании обмолвились о встроенном 5G-модеме. Все остальное пока из области догадок и слухов.

Заинтересовала одна из моделей в списке? Ждать осталось недолго: уже в этом году вы узнаете, окажется ли она смартфоном вашей мечты.